Штрафовать неофициальных туристов предложила Яровая. Объясняем, кого это может коснуться

Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая 26 апреля предложила штрафовать всех, кто не предоставляет МЧС информацию о своих туристических походах. Согласно действующему приказу министерства, предупреждать о лесных, горных и водных маршрутах необходимо и туристическим группам, и одиночкам.

«Туризм прежде всего должен быть безопасным… Нами совместно с камчатскими коллегами разработан законопроект об установлении административной ответственности за непредставление в МЧС информации о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности. Данный проект предварительно поддержан МЧС и Минюстом», — заявила в парламенте Яровая и предложила Минэкономразвития тоже поддержать инициативу.



Она отметила, что незарегистрированные туристы нуждаются в спасении в три раза чаще, чем зарегистрированные. Два из трех выездов МЧС, по ее словам, приходится на незарегистрированные группы. Ситуацию необходимо менять, считает депутат.



На федеральном портале проектов нормативных актов, как и на сайте Госдумы, законопроект, о котором говорила Яровая, пока не размещен. Вероятно, он еще не вынесен на рассмотрение.

Принцип действия такого закона можно понять, изучив существующие требования МЧС по регистрации «диких» маршрутов. Большинство россиян о своих походах не предупреждают, но министерство рекомендует делать это.



В мае 2023 года МЧС утвердило порядок информирования о походах, предписывающий всем жителям страны уведомлять территориальные органы министерства о своих передвижениях на природе.

«Пешие походы в лесных массивах являются самостоятельными путешествиями, а значит для их безопасного совершения требуется регистрация», — сказано на сайте МЧС России.

По приказу МЧС, информировать о маршрутах должны юридические лица, предприниматели, инструкторы-проводники, сами туристы и участники экскурсий. Отдельное внимание обращено на туристические группы с детьми.



Уведомить территориальный орган МЧС необходимо за 10 дней до похода или экскурсии. Заявка должна быть направлена в управление МЧС того региона, где начинается туристический маршрут. Перечень данных, которые просят указывать в уведомлении, можно прочитать в документе. Он включает в себя описание маршрута, временных границ, список участников и снаряжения. В дополнение к этому необходимо написать или позвонить в МЧС по номеру телефона, указанному на сайте, перед самым выходом в путь. После завершения похода или экскурсии также предписано связаться с министерством и отчитаться: благополучно ли всё прошло.



Инициатива штрафовать за походы без уведомления МЧС озвучивается уже не первый раз. В 2022 году парламент Кабардино-Балкарии предлагал ввести в КоАП штрафы от 10 до 150 тысяч рублей. А в 2023 году с аналогичным проектом выступили депутаты ЗакСа Камчатского края — они предлагали взыскания от 10 до 50 тысяч рублей. Однако ни одна из этих инициатив не была рассмотрена Госдумой даже в первом чтении.

