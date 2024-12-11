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Спорт Российские пловцы победили США и Канаду в комбинированной эстафете на ЧМ-2024

Российские пловцы победили США и Канаду в комбинированной эстафете на ЧМ-2024

1 436
13 комментариев

Российские пловцы 11 декабря выиграли золотую медаль в смешанной эстафете на чемпионате мира на короткой воде. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

В состав чемпионской команды вошли: Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Россияне с рекордом Европы преодолели дистанцию за 1 минуту 35,36 секунды.
Серебро досталось Канаде (Кайли Масс, Финлей Нокс, Илья Харун, Ингрид Вильм) с отставанием +0,58, а бронза — США (Шейн Касас, Майкл Эндрю, Реган Смит, Кэтрин Беркофф) +0,84.

Отметим, что для петербуржца Мирона Лифинцева — это вторая золотая медаль за день. Ранее он выиграл на дистанции 100 метров на спине. В составе эстафетной команды Петербург также представляет Кирилл Пригода.

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Комментарии
14
Сила в Правде!!
59 минут
нейтральные а не российские.
Игорь Протасов
33 минуты
От наших побед больше хочется плакать...
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