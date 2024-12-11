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Спорт Петербургский пловец Лифинцев выиграл первое российское золото на чемпионате мира

Петербургский пловец Лифинцев выиграл первое российское золото на чемпионате мира

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6 комментариев

18-летний пловец из Петербурга Мирон Лифинцев, выступающий под нейтральным флагом, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, выиграв заплыв на 100 метров на спине. Эта медаль стала первой для российских спортсменов на этом турнире.

Лифинцев завершил дистанцию с результатом 48,76 секунды, установив новый мировой рекорд среди юниоров.

Серебряную медаль завоевал венгр Хуберт Кош, олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 метров, с результатом 48,79 секунды. Бронза досталась польскому спортсмену Кацперу Стоковски, который показал время 49,16 секунды.

Павел Самусенко, еще один российский спортсмен, финишировал на четвертой позиции с результатом 49,20 секунды.

Мирон Лифинцев занимается в СШОР по водным видам спорта ЭКРАН у тренеров Сидорова Владимира Николаевича и Плосского Петра Станиславовича.

Напомним, что российские пловцы отказались выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Спустя полгода они изменили свое мнение, получили нейтральный статус и заявились на чемпионат мира в Будапеште. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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Мирон Лифинцев Плавание Чемпионат мира Золото
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Комментарии
6
DanCitizen
42 минуты
Так оно нейтральное золото, а не российское
Гость
42 минуты
"российский спортсмен" Прошу прощения, но формально российских спортсменов там нет. Вот на играх БРИКС они были, даже что-то выигрывали.Правда в отсутствие конкурентов)
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