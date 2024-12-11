Петербургский пловец Лифинцев выиграл первое российское золото на чемпионате мира

18-летний пловец из Петербурга Мирон Лифинцев, выступающий под нейтральным флагом, завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, выиграв заплыв на 100 метров на спине. Эта медаль стала первой для российских спортсменов на этом турнире.

Серебряную медаль завоевал венгр Хуберт Кош, олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 метров, с результатом 48,79 секунды. Бронза досталась польскому спортсмену Кацперу Стоковски, который показал время 49,16 секунды.

Павел Самусенко, еще один российский спортсмен, финишировал на четвертой позиции с результатом 49,20 секунды.

Мирон Лифинцев занимается в СШОР по водным видам спорта ЭКРАН у тренеров Сидорова Владимира Николаевича и Плосского Петра Станиславовича.

Напомним, что российские пловцы отказались выступать на Олимпиаде без флага и гимна. Спустя полгода они изменили свое мнение, получили нейтральный статус и заявились на чемпионат мира в Будапеште. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».