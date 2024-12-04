Больше не команда бомжей. Как чиновники за полгода поменяли мнение о нейтральном статусе российских спортсменов

Источник: Егор Алеев/ТАСС







Сразу 25 российских пловцов получили нейтральный статус и теперь смогут принять участие в чемпионате мире по плаванию на короткой воде, который пройдет в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря. Об этом заявил вице-президент Федерации водных видов спорта России по плаванию Евгений Коротышкин.

Таким образом общее количество участников турнира от России достигнет 27 человек. Из них десять представляют Петербург: Евгения Чикунова, Милана Степанова, Алексей Ткачёв, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Александр Щеголев, Роман Шевляков, Кирилл Мартынычев, Егор Корнев, Кирилл Пригода

Отбор на чемпионат мира проводился на основании результатов, продемонстрированных спортсменами во время чемпионата России — 2024, который проходил в Петербурге с 21 по 26 ноября.

Парадокс в том, что еще 5-6 месяцев назад перед Олимпиадой в Париже для российских пловцов и чиновников выступление под нейтральным флагом было неприемлемо. А теперь они с энтузиазмом возвращаются на международные соревнования.

Среди спортсменов главным рупором была петербурженка Евгения Чикунова, которая объективно могла претендовать на Играх-2024 сразу на несколько золотых медалей. В финале Кубка России, который проходил практически параллельно с Олимпиадой, она дважды превзошла результаты парижских чемпионов. Однако тогда она утверждала, что ехать без российского флага на Олимпиаду она не хочет.

«Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу», — говорила Чикунова в апреле.

«Меня спрашивают, не передумала ли я, но для меня ситуация никак не изменилась. Я уже говорила, что считаю эти критерии по допуску неприемлемыми. И нет, я не передумала. Я ведь принимала решение, исходя из своих духовных, моральных приоритетов», — повторяла она в июне.

Буквально в октябре Чикунова заявила, что не подавала документы на получения нейтрального статуса. Но спустя месяц все изменилось.

«Раз уж пошла тема с нейтральными статусами, хочется возвращения на международную арену. Это было очень неожиданно. И я до сих пор не могу поверить, что все так внезапно разворачивается. И что это действительно реальность», — говорила Чикунова уже в ноябре.

А что изменилось? А изменилась позиция Федерации.

В сентябре 2023-го ВФП была однозначна:

«Президиум считает неприемлемыми критерии участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях World Aquatics».

А уже в октябре 2024-го ВФП опубликовала заявление о том, что нейтральный статус — это нормально:

«В целях возобновления процесса возвращения российских спортсменов на международные соревнования и формирования календарного плана спортивных мероприятий на новый олимпийский цикл было принято решение по группе спортсменов, готовых выступать на соревнованиях, проводимых под эгидой World Aquatics, в нейтральном статусе».

Не случайно Юлия Ефимова, которая получила нейтральный статус перед Олимпиадой, несмотря на позицию ВФП, недавно призналась, что боялась стать иноагентом из-за своего решения. Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская уверена, что у тех, кто запугал таким образом спортсменов, есть конкретные имена и должности.

«Женя Чикунова получила нейтральный статус, и мне очень хочется, чтобы в её спортивной жизни случились все те главные победы, о которых мечтает каждый большой спортсмен. <…> Но вот сама я никак не могу отделаться от мысли, что за каждой из упущенных олимпийских медалей Жени стоят совершенно конкретные люди с именами, фамилиями и должностями. Которым по большому счёту вообще наплевать на то, были эти Игры в жизни спортсменки, или нет», — написала у себя в Telegram-канале олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и журналист RT Елена Вайцеховская.

Поменяли свое мнение о нейтральном статусе и многие другие, но самые удивительные метаморфозы произошли с теперь уже бывшей главой Федерации художественной гимнастики Ириной Винер, которая в марте называла тех россиян, которые все-таки решили выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, «командой бомжей без без флага, гимна, болельщиков».

«Меня не интересуют международные старты в том виде, котором они сейчас. Умирать и говорить с надеждой, что нас вернут — унизительно лично для меня и для моих спортсменов, которые очень много трудятся, очень мотивированы и кладут много сил, времени и таланта на то, чтобы быть красивее, выше, быстрее и сильнее», — также говорила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Но в ноябре, вскоре после назначения министром спорта Михаила Дегтярева и его заявлениях о том, что он сделает все, чтобы вернуть российских спортсменов в олимпийскую семью, мнение Винер тоже изменилось.

«Мое мнение совпадает с мнением министра спорта. Когда увидим какие-то новшества, то это будет очень здорово, и тогда будет принято окончательное решение. Дай бог, чтобы Россия вернулась на международные соревнования. Я не исключаю того, что российские гимнастки будут выступать в 2025 году в нейтральном статусе на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики», — сказала Винер.

Изменилась интонация и у двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова.

«Тема поездки на Олимпийские игры в сегодняшних условиях непростая. Если это будет решение спортсменов, то они должны понимать, что с этим решением они должны дальше как-то жить в нашем обществе. Пусть они не обижаются, если кто-то сочтёт их не разведчиками в тылу врага, а предателями», — считал Фетисов в марте.

«Это мы, спортивные чиновники, больше всего виновны в том, что у российских спортсменов на Олимпиаде не было флага и гимна. На тот момент я всё время говорил, что да, ребят, есть возможность — езжайте. Вы всё равно вернётесь, вы будете нашими победителями, нашими чемпионами, войдёте в когорту тех великих олимпийских чемпионов», — отметил он в начале декабря.

Впрочем, еще не везде флюгер изменил направление. Например, в Федерации велосипедного спорта стрелка осциллографа неожиданно качнулась совсем в другую сторону. Вместо трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова, который занимал пост президента организации последние восемь лет и последовательно выступал за участие российских спортсменов в международных соревнованиях под нейтральным статусом, делегаты выбрали Юрия Кучерявого, который сходу заявил, что выступать без флага и гимна — ниже достоинства российских спортсменов. Впрочем, как говорят, Минспорта поддерживало как раз Екимова, просто у Кучерявого нашлись более влиятельные покровители.