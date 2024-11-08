Чемпионка мира по плаванию Ефимова рассказала о страхе стать иноагентом после слов главы ОКР

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что испытывала страх из-за своего решения получить нейтральный статус и попытаться квалифицироваться на Олимпиаду в Париже. Об этом она заявила 8 ноября в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко.

«Было очень страшно участвовать в отборе. Я долго сомневалась, и в итоге все вышло сумбурно, потому что я действительно боялась, что меня признают иноагентом», — добавила Ефимова.

Весной спортсменка получила нейтральный статус для выступлений на международной арене, несмотря на позицию Федерации плавания России, выступавшей за бойкот Олимпиады. Однако квалифицироваться на Игры в Париже ей не удалось, и единственным российским пловцом там стал Евгений Сомов, живущий в США.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее называл российских теннисистов на Олимпиаде-2024 «командой иноагентов».

В Париже выступили 15 спортсменов из России, завоевав лишь одну медаль — серебро в парном разряде по теннису Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.