Глава ОКР Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются на Олимпиаду

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париж, «командой иноагентов». Об этом 5 апреля Поздняков написал в своем Telegram-канале.

Глава ОКР отметил, что согласен с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, которая ранее назвала российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, «командой бомжей» без флага и гимна. Однако, по его мнению, «конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО» лучше использовать другую формулировку.

«Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — написал Поздняков.

Также глава ОКР отметил, что с уважением относится «к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны». Российский теннисист Даниил Медведев 5 апреля заявил, что хочет участвовать в Олимпийских играх. Спортсмен уточнил, что «если будет возможность, с удовольствием поеду». Медведев не согласился с высказыванием Ирины Винер, касающееся «команды бомжей», сообщает РИА Новости.

«В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе», - цитирует Медведева информагентство. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил свое сожаление по поводу того, «что международный спорт сделали заложником политических дрязг».