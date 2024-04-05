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    Глава ОКР Поздняков назвал «командой иноагентов» теннисистов, которые собираются на Олимпиаду

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    6 комментариев

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал теннисистов, которые собираются поехать на Олимпийские игры в Париж, «командой иноагентов». Об этом 5 апреля Поздняков написал в своем Telegram-канале.

    Глава ОКР отметил, что согласен с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, которая ранее назвала российских спортсменов, которые поедут на Олимпиаду, «командой бомжей» без флага и гимна. Однако, по его мнению, «конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО» лучше использовать другую формулировку.

    «Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — написал Поздняков.

    Также глава ОКР отметил, что с уважением относится «к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны».

    Российский теннисист Даниил Медведев 5 апреля заявил, что хочет участвовать в Олимпийских играх. Спортсмен уточнил, что «если будет возможность, с удовольствием поеду». Медведев не согласился с высказыванием Ирины Винер, касающееся «команды бомжей», сообщает РИА Новости.

    «В жизни каждый человек имеет право на свое мнение - так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе», - цитирует Медведева информагентство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил свое сожаление по поводу того, «что международный спорт сделали заложником политических дрязг».

    Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом. Однако в критериях допуска к летней Олимпиаде отмечается, что спортсмены с российскими и белорусскими паспортами могут выступать только в индивидуальном статусе нейтральных атлетов, без возможности представлять национальные команды. Важное условие: спортсмены не должны быть связаны с силовыми ведомствами и не должны представлять командные виды спорта. Подписывать документ об осуждении СВО у них не потребуют.

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    ОКР
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    Комментарии 6

    25267490105 Апр 2024 в 16:39
    Позднякова бесит, что не поедет туда на халяву.
    +14−1
    Гость05 Апр 2024 в 16:38
    И чего только не скажешь со злости, от горечи и обиды что самому обломалось съездить потусить на халяву...
    +16−1
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