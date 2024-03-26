Дмитрий Песков высказался о российских спортсменах, которые поедут на Олимпиаду в Париж

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе большого интервью изданию «Аргументы и Факты», опубликованного
Журналист спросил его, стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Париже, представляя только самих себя, а не свою страну. Пресс-секретарь президента дал положительный ответ и отметил, что никто не может представить ситуацию, когда ради участия в Олимпиаде кто-то из российских спортсменов подпишет бумаги об осуждении СВО — «чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину». «Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада», — сказал Песков.
По его словам, все спортсмены, прошедшие квалификацию, могут поехать на Олимпийские игры. К решению атлетов поехать на Игры нужно относиться с уважением, подчеркнул он.
«Я знаю много спортсменов, для которых участие в Олимпиаде очень важно. Другого шанса у них уже может просто не оказаться», — пояснил Песков.
Он также затронул тему МОК, а конкретнее — отсутствие коммуникации с представителями российской спортивной власти. Из-за этого непонятно, как наших спортсменов будут обеспечивать в Париже: проживание, медицина и другие важные аспекты находятся пока в подвешенном состоянии. Песков отметил, что российское посольство во Франции много недель пытается связаться с организаторами Олимпиады, но пока тщетно.
«Ну, хорошо, выступит человек без нашего флага. Мы разве с вами не будем знать, что это наш спортсмен? Будем. А если он выиграет, мы что, не будем им гордиться, потому что он без нашего флага? Будем гордиться. Он сам и будет флагом! Олимпийский чемпион, он сразу флагом и становится. И гимном, и флагом», — подчеркнул Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь Владимира Путина поделился сожалением, «что международный спорт сделали заложником политических дрязг».