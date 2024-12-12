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Происшествия Нелепая смерть: петербурженка сама случайно упала под машину. У водителя — более 50 штрафов

Нелепая смерть: петербурженка сама случайно упала под машину. У водителя — более 50 штрафов

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14 комментариев

Смертельное ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области. Подробности сообщает 12 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

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Вчера около 15 часов на 5-м километре дороги Ушаки — Рублево — Гуммолово 39-летний водитель Honda Accord сбил 85-летнюю пенсионерку. По предварительной версии, женщина шла в попутном направлении по правому краю проезжей дороги, но когда машина приблизилась, она оступилась и упала прямо под колеса.

Пешеход скончалась на месте. Полиция проводит проверку.

По данным «Фонтанки», погибшая пенсионерка — петербурженка из Московского района. Водитель Honda — житель Сестрорецка, в этом году он наездил на 52 штрафа. Почти сорок из них — за превышение скорости, ещё с десяток — за уклонение от исполнения административного наказания.

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Комментарии
14
В_Ф
13 минут
Судя по повреждениям машины он сбил идущего человека. Никак не упавшего. Неужели гаишники в эту сказку поверят? Хотя при наличии веской суммы аргументов...
VKuser15335355
21 минута
Есть свидетели? Может это он вильнул на обочину залипнув в телефоне и сбил человека. Зачем так вплотную с человеком ехать? Я например всегда пешеходов и велосипедистов объезжаю подальше на всякий случай.
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