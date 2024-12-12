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Происшествия Смертельное ДТП на трассе М-11: «Чери» влетела в дорожников и их КАМАЗ

Смертельное ДТП на трассе М-11: «Чери» влетела в дорожников и их КАМАЗ

3 223
25 комментариев

Один человек пострадал и один погиб в ДТП на платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. Подробности сообщает 12 декабря в своем канале областное УГИБДД.

ДТП произошло вчера, 11 декабря, в 11:15 на 535-м километре дороги, в Новгородском районе. По предварительной версии, 34-летний водитель «Чери Тигго 8 Про» на участке дорожных работ не справился с управлением и врезался в стоящий «КАМАЗ» с прицепом.

Погиб пассажир «Чери» — 42-летний мужчина. Пострадал его ровесник — дорожный рабочий. В момент ДТП он находился на обочине. Скорая помощь доставила его в больницу.

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Комментарии
25
VKuser15335355
57 минут
Я работаю в этой системе и знаю сколько водителей нарушают скоростной режим на ремонтируемых участках дорог. Летят 120 там где ограничение 40. Врезаются в катки фрезы, укладчики. Очень часто погибают дорожные рабочие. В данном случае убился сам.
Гость
1 час
Там на М-11, да к на ЗСД, КАД, ЦКАД табло о дорожных работах и необходимости перестроения включают километра за два, только 90% водятлов не обращают на это внимания и пилят до упора, а потом пытаются вклиниться в поток. Создавая аварийную ситуацию.
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