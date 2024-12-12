Смертельное ДТП на трассе М-11: «Чери» влетела в дорожников и их КАМАЗ

Один человек пострадал и один погиб в ДТП на платной трассе М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург) в Новгородской области. Подробности сообщает 12 декабря в своем канале областное УГИБДД.

ДТП произошло вчера, 11 декабря, в 11:15 на 535-м километре дороги, в Новгородском районе. По предварительной версии, 34-летний водитель «Чери Тигго 8 Про» на участке дорожных работ не справился с управлением и врезался в стоящий «КАМАЗ» с прицепом.









Погиб пассажир «Чери» — 42-летний мужчина. Пострадал его ровесник — дорожный рабочий. В момент ДТП он находился на обочине. Скорая помощь доставила его в больницу.