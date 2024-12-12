Минцифры не планирует отключать аккаунты Gmail от «Госуслуг»

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство не планирует отключать от «Госуслуг» россиян, чьи аккаунты привязаны на почту Gmail. Слова Шадаева 12 декабря приводит РИА Новости.

«Пока не планируем», — ответил на соответствующий вопрос министр.

В конце октября пользователям «Госуслуг» начали приходить сообщения от сервиса, в которых их просили сменить почтовый ящик с Gmail на любой другой. Объяснялось это ограничениями со стороны Google на регистрацию россиянами новых почтовых ящиков на Gmail. «Госуслуги», со своей стороны, сообщали, что не могут гарантировать работу иностранного сервиса.

В конце сентября Минцифры сообщало о действиях со стороны Google, которые заключались в ограничениях на создание новых аккаунтов на их почте. С такой проблемой до этого столкнулась часть пользователей. В компании же заявили, что бесплатный сервис продолжит работать в России.