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Технологии Минцифры не планирует отключать аккаунты Gmail от «Госуслуг»

Минцифры не планирует отключать аккаунты Gmail от «Госуслуг»

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11 комментариев

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство не планирует отключать от «Госуслуг» россиян, чьи аккаунты привязаны на почту Gmail. Слова Шадаева 12 декабря приводит РИА Новости.

«Пока не планируем», — ответил на соответствующий вопрос министр.

В конце октября пользователям «Госуслуг» начали приходить сообщения от сервиса, в которых их просили сменить почтовый ящик с Gmail на любой другой. Объяснялось это ограничениями со стороны Google на регистрацию россиянами новых почтовых ящиков на Gmail. «Госуслуги», со своей стороны, сообщали, что не могут гарантировать работу иностранного сервиса.

В конце сентября Минцифры сообщало о действиях со стороны Google, которые заключались в ограничениях на создание новых аккаунтов на их почте. С такой проблемой до этого столкнулась часть пользователей. В компании же заявили, что бесплатный сервис продолжит работать в России.

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Комментарии
11
Noid
1 час
Какой всё-таки благодетель этот цифровой министр.
Панкихой
1 час
Конечно не будут. Они на эти госуслуги молятся. Загнали туда кого смогли и теперь куражатся. Это их хлеб.
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