Бесплатные сервисы Google продолжат работать в России

Представитель Google заявил, что бесплатные сервисы компании продолжат работать в России. В организации также знают, что у некоторых пользователей в РФ есть проблемы с учетными записями, в Google пытаются их решить. Об этом 27 сентября сообщили «Известия».



Минцифры 26 сентября сообщило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан РФ, хотя подтверждение авторизации через SMS-сообщения все еще работало. Тем не менее операторы связи отметили, что таких сообщений российским пользователям от компании стало приходить все меньше.



Тогда же Минцифры рекомендовало россиянам сделать резервные копии данных и перейти на отечественные платформы.

