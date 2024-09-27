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    Бесплатные сервисы Google продолжат работать в России

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    Представитель Google заявил, что бесплатные сервисы компании продолжат работать в России. В организации также знают, что у некоторых пользователей в РФ есть проблемы с учетными записями, в Google пытаются их решить. Об этом 27 сентября сообщили «Известия».

    Минцифры 26 сентября сообщило, что Google ограничил создание новых аккаунтов для граждан РФ, хотя подтверждение авторизации через SMS-сообщения все еще работало. Тем не менее операторы связи отметили, что таких сообщений российским пользователям от компании стало приходить все меньше.

    Тогда же Минцифры рекомендовало россиянам сделать резервные копии данных и перейти на отечественные платформы.

    Проблемы в работе Google начали отмечаться еще в начале сентября. Пользователи не могли создать аккаунт на российский номер, поскольку сервис требует подтверждения через код. Но при вводе номера появлялось предупреждение «нельзя использовать для подтверждения».

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