Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов в РФ

Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Об этом
При этом отмечается, что подтверждение авторизации через SMS-сообщения для ранее созданных аккаунтов пока работает, хотя операторы связи и зафиксировали значительное сокращение количества таких SMS, отправляемых компанией российским пользователям.
Ведомство рекомендует пользователям Google создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации. Или же использовать отечественные платформы.
Информация о том, что пользователи Google не могут зарегистрировать аккаунт через российский сотовый номер, начала появляться в сентябре. Для подтверждения регистрации и получения кода верификации нужно было указать номер телефона, но при вводе российского кода появлялось предупреждение — «нельзя использовать для подтверждения».
В сентябре ТАСС сообщил, что американский видеохостинг YouTube не работает полноценно в России из-за «деградации оборудования Google». Депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин заявил, что большинство кэширующих серверов компании Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении, но так как это «невозможно», то он «переживает за стабильность операционной системы Android, которая во многом зависит от этих серверов».