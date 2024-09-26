Минцифры: Google ограничил создание новых аккаунтов в РФ

Корпорация Google ограничила создание новых аккаунтов для россиян. Об этом 26 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).



При этом отмечается, что подтверждение авторизации через SMS-сообщения для ранее созданных аккаунтов пока работает, хотя операторы связи и зафиксировали значительное сокращение количества таких SMS, отправляемых компанией российским пользователям.



Ведомство рекомендует пользователям Google создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации. Или же использовать отечественные платформы.

