    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    772мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.14eur101.28

    «Переживаю за стабильность ОС Android»: депутат Горелкин заявил о необходимости обновления кэширующих серверов Google

    294
    2 комментария

    Большинство кэширующих серверов компании Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Об этом 17 сентября заявил депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.

    Парламентарий, по его словам, обратился к этой проблеме ввиду того, что он «переживает за стабильность операционной системы Android, которая во многом зависит от этих серверов». Ранее «Ростелеком» объяснял «замедление» YouTube износом установленных в России серверов Google Global Cache (GGC). В самой корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.

    После этого российские власти признали, что решение о замедлении работы видеохостинга было принято ими.

    «Рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать», пишет Горелкин в телеграм-канале о кэширующих серверах Google на узлах российских операторов связи и добавляет, что обновление их невозможно потому, что «формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами».

    Стоит ли уже в ближайшем времени ожидать в связи с этим российским пользователям замедление устройств, работающих на системе Android, Горелкин не сообщил.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Антон ГорелкинГосдумаСерверы GoogleЗамедление YouTubeАндроидОперационная система
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    26404468117 Сен 2024 в 16:20
    🤦
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close