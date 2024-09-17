«Переживаю за стабильность ОС Android»: депутат Горелкин заявил о необходимости обновления кэширующих серверов Google

Большинство кэширующих серверов компании Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Об этом 17 сентября заявил депутат Госдумы и заместитель председателя комитета по информационной политике Антон Горелкин.
Парламентарий, по его словам, обратился к этой проблеме ввиду того, что он «переживает за стабильность операционной системы Android, которая во многом зависит от этих серверов». Ранее «Ростелеком» объяснял «замедление» YouTube износом установленных в России серверов Google Global Cache (GGC). В самой корпорации Google опровергли информацию о том, что сбои в работе YouTube являются следствием технических сбоев или проблем с их оборудованием.
После этого российские власти признали, что решение о замедлении работы видеохостинга было принято ими.
«Рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать», пишет Горелкин в телеграм-канале о кэширующих серверах Google на узлах российских операторов связи и добавляет, что обновление их невозможно потому, что «формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами».
Стоит ли уже в ближайшем времени ожидать в связи с этим российским пользователям замедление устройств, работающих на системе Android, Горелкин не сообщил.