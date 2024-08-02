В Google прокомментировали проблемы с работой YouTube в России

Проблемы с доступом к видеохостингу YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев или проблем с оборудованием на стороне владельца сервиса — корпорации Google. Об этом представители
Обоим СМИ в компании подтвердили, что знают о проблемах с доступом к YouTube «у некоторых людей» в России, и дали совершенно одинаковый ответ: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».
Российские пользователи массово сталкиваются со сбоями в работе видеохостинга YouTube. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».
«Ростелеком» объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).
Большинство опрошенных «Ъ» операторов мобильной и фиксированной связи отказались от комментариев (МТС, Tele2, «Эр-Телеком») или вовсе не ответили («Вымпелком») на вопросы о YouTube. В Роскомнадзоре «Коммерсанту» также не ответили.