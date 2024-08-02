В Google прокомментировали проблемы с работой YouTube в России

Проблемы с доступом к видеохостингу YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев или проблем с оборудованием на стороне владельца сервиса — корпорации Google. Об этом представители IT-гиганта сообщили в ответ на запрос РИА Новости и «Коммерсанта».

Обоим СМИ в компании подтвердили, что знают о проблемах с доступом к YouTube «у некоторых людей» в России, и дали совершенно одинаковый ответ: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

Российские пользователи массово сталкиваются со сбоями в работе видеохостинга YouTube. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

