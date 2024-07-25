Хинштейн анонсировал замедление YouTube и назвал это вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса»

В России на этой неделе скорость загрузки YouTube может уменьшиться на 40 %, а к концу следующей — до 70 %. Это касается только компьютеров — мобильные устройства не будут затронуты. Об этом в четверг, 25 июля, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Как сообщает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, снижение скорости загрузки видеохостинга направлено на то, чтобы призвать администрацию ресурса изменить свою политику и начать учитывать российские законы.