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    Хинштейн анонсировал замедление YouTube и назвал это вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса»

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    В России на этой неделе скорость загрузки YouTube может уменьшиться на 40 %, а к концу следующей — до 70 %. Это касается только компьютеров — мобильные устройства не будут затронуты. Об этом в четверг, 25 июля, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Как сообщает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, снижение скорости загрузки видеохостинга направлено на то, чтобы призвать администрацию ресурса изменить свою политику и начать учитывать российские законы.

    «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — объясняет Хинштейн.

    Для воздействия на платформу был выбран период лета: люди отправляются в отпуска и на отдых и, соответственно, большую часть времени пользуются телефонами. Так, замедление YouTube на компьютерах ощутит именно администрация видеохостинга, а не российские пользователи. По словам Александра Хинштейна, ресурс увидит, что от уговоров Россия перешла к конкретным шагам.

    «Ростелеком» ранее сообщал, что качество загрузки видео на YouTube уже ухудшается. Компания связала это с тем, что видеохостинг не поддерживает свою корневую инфраструктуру, пренебрегая ее техническим обеспечением.

    «Все происходящее является следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы наших общественных деятелей (блогеров, журналистов, артистов), чья позиция отличается от западной точки зрения», — подчеркивает депутат.

    Хинштейн напоминает, что в настоящее время в России интенсивно развиваются альтернативные иностранному ресурсу площадки. Среди них Rutube и VK Видео.

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