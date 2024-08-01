Россияне начали жаловаться на сбои в работе YouTube

Российские пользователи массово сталкиваются со сбоями в работе видеохостинга YouTube. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downradar 1 августа.



Информация о сбоях стала поступать в ночь на четверг, Особенно ситуация обострилась после часа ночи, пользователи жаловались на проблемы с загрузкой видеотрансляций, качество звука и работу веб-сайта в целом. К 9 утра сообщения продолжают поступать.

Большинство проблем зафиксировано в Москве и Петербурге.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».

