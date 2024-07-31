МИД призвал россиян активно осваивать RuTube и размещать на платформе свои видео

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин порекомендовал российским пользователям изучать видеохостинг RuTube. Об этом в среду, 31 июля, сообщает ТАСС.
На брифинге Андрей Настасьин призвал осваивать российскую платформу и размещать на ней свои видеоролики, как это делает МИД России. Так, ведомство загрузило на RuTube более 5,5 тысяч материалов, перенеся на онлайн-площадку свой видеоархив. МИД также использует платформу для проведения прямых эфиров. Помимо этого, Настасьин высказался о работе YouTube.
По словам дипломата, пользователям необходимо осознавать, что иностранный видеохостинг YouTube не является нейтральной транснациональной компанией, которая служит исключительно интересам своей аудитории. Как объясняет Андрей Настасьин, в действительности речь идет об американском экономическом операторе, который на практике реализует политические установки и стратегии Белого дома, что отражается на контенте платформы.
Кроме того, в МИД добавили, что YouTube до сих пор игнорирует требования Роскомнадзора, не принимая необходимых мер для удаления более 60 тысяч запрещенных экстремистских материалов. В некоторых видеороликах содержатся призывы к противоправным действиям в отношении россиян.
Андрей Настасьин подчеркнул, что западные онлайн-площадки, в том числе YouTube, практикуют цензуру. В качестве результата подобных действий дипломат привел более 200 заблокированных российских каналов.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса».
Слухи о предстоящей блокировке осенью прямо сейчас «гуляют» в телеграм-каналах. Ростелеком сообщал, что качество загрузки видео на YouTube уже ухудшается.