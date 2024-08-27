«Это не очень хорошо, но...»: Медведев прокомментировал замедление YouTube в России

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 27 августа прокомментировал замедление популярного видеохостинга YouTube в России. Заявление экс-президента страны прозвучало на встрече с кандидатами от партии «Единая Россия» — участниками СВО.
«Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше», — констатировал Медведев.
Но, по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «...зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов».
«Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: "Ну, вы баланс какой-то держите". Но нет» (цитата по ТАСС).
1 августа жители РФ начали замечать сбои в работе видеохостинга. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». В Google заявляли, что проблемы с доступом к YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев. 8 августа сервис и вовсе перестал открываться у части пользователей в России.
«Ростелеком» изначально объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).