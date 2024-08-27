    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    767мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.77eur102.49

    «Это не очень хорошо, но...»: Медведев прокомментировал замедление YouTube в России

    3208
    20 комментариев

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 27 августа прокомментировал замедление популярного видеохостинга YouTube в России. Заявление экс-президента страны прозвучало на встрече с кандидатами от партии «Единая Россия» — участниками СВО.

    «Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше», — констатировал Медведев.

    Но, по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «...зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов».

    «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: "Ну, вы баланс какой-то держите". Но нет» (цитата по ТАСС).

    1 августа жители РФ начали замечать сбои в работе видеохостинга. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». В Google заявляли, что проблемы с доступом к YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев. 8 августа сервис и вовсе перестал открываться у части пользователей в России.

    «Ростелеком» изначально объяснял это «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий МедведевЗамедление YouTubeКомментарий
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 20

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    20
    close