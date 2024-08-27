«Это не очень хорошо, но...»: Медведев прокомментировал замедление YouTube в России

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 27 августа прокомментировал замедление популярного видеохостинга YouTube в России. Заявление экс-президента страны прозвучало на встрече с кандидатами от партии «Единая Россия» — участниками СВО.

«Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше», — констатировал Медведев.

Но, по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «...зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов».

«Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: "Ну, вы баланс какой-то держите". Но нет» (цитата по ТАСС).

