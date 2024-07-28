Выстрел в ногу, выстрел в голову. Николай Соболев — о замедлении и блокировке YouTube в России

Фото: Сафрон Голиков/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». Однако такие полумеры не оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал немедленно заблокировать YouTube к «чертовой матери». Слухи о предстоящей блокировки осенью прямо сейчас «гуляют» в телеграм-каналах.





Об этих тревожащих новостях «Фонтанка» поговорила с ветераном российского видеоблоггинга Николаем Соболевым, у которого почти 5 млн подписчиков на YouTube.

Фото: кадр из видео / youtube.com/sobolev Поделиться Поделиться





— Что думаете о заявлениях о предстоящем «замедлении» YouTube в России, а может и вообще блокировке?



— Вижу это по-разному — в зависимости от того, какие высказываниям верить. В последнее время достаточно противоречиво выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Сначала он сказал, что скорость YouTube в России будет снижаться по неким естественным причинам, а через полторы недели заявил, что скорость будет снижена через две недели на 70%.

Не совсем понятно, откуда такая предсказательная способность, если речь идет о неких естественных причинах «деградации» YouTube, а не об искусственном замедлении.



— Верите в слова о «деградации» оборудования YouTube?



В середине июля «Ростелеком» предупредил о сбоях YouTube в России, вызванных проблемами с оборудованием Google. Вскоре представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются ограничивать доступ к видеохостингу. — Давайте по порядку. Если речь идет об «естественном устаревании оборудования», то сделать что-то сложно. Как отметил депутат Хинштейн, Google перестал обслуживать оборудование в России, из-за чего может происходить снижение скорости. Может. Это понятно…



Но, если будут предприниматься некие усилия по дополнительному замедлению скорости загрузки на YouTube — может для того, чтобы российские видеоблогеры активнее переходили на отечественные площадки, либо чтобы зрители испытывали дискомфорт и предпочитали RuTube или «ВКонтакте», это совсем другой разговор.



Конечно, если рассматривать происходящее через призму подобной инициативы, то это печально, потому что российских пользователей уже и без того дискриминируют зарубежные площадки, существенно ограничивая нас в правах на том же YouTube. Монетизации у российских блогеров, например, нет с момента начала СВО. А тут мы еще и с тыла заходим, сами проявляем инициативу самоизолироваться, получается? Условно, нам очень не нравится ограничения, поэтому мы… придумаем свои ограничения. Если это так, то это контринтуитивно.



— Кто прежде всего пострадает от замедления YouTube?



— Начнём с того, что администрация YouTube от его замедления в России никаким образом не пострадает. Рекламодатели Google тоже. Владельцы медиа-корпораций ровно никаких трудностей и никаких потерь от того, что российские видеоблогеры перестанут выпускать видеоролики на этой площадке, не понесут. Пострадают только российские пользователи.



Это, конечно, грустно и печально, потому что YouTube — это сложившаяся за десятилетия экосистема. Здесь существует не только политический контент, который может не нравится российским законодателям, но существует также развлекательный контент и огромное количество видеороликов в архиве.

Что чаще всего смотрят пользователи YouTube в России? Например, как посадить рассаду какую-нибудь или смастерить скворечник. Очень много подобных видеороликов и они, конечно, не представляют никакой угрозы. Поэтому, если замедление YouTube искусственно, то это контринтуитивно, контрэффективно и вредно для пользователей из России, которые оказались между наковальней YouTube и молотом российских законодателей.



— Насколько вообще для блогеров важен YouTube в 2022 году? Монетизации ведь уже нет…

— Здесь фактор даже не материальный, а символический. YouTube — это система мер и весов в мире видеоблогинга. Есть выпускаешь ролики на YouTube, то именно ютубовский счетчик просмотров верифицирует твою значимость. Это как универсальная интернациональная соревновательная система. Если проводить аналогии со спортом, то в голову приходит UFC. Если борец выступает в UFC и находится в рейтинге организации UFC, то он, конечно, котируется по всему миру. Если это другие организации, которые пытаются быть альтернативой UFC, то это уже не так значительно.

Личный «вес» блогера оценивается количеством просмотров на YouTube. Этим он и привлекателен, потому что создается своеобразная соревновательная атмосфера. Она подталкивает российских креаторов к постоянным улучшениям качества контента. И здесь важно понимать. Такого качества видеороликов на YouTube, в любых форматах, будь то подкасты, интервью, обзоры фильмов, сериалов, новостей, как в России — нет ни в одной стране в мире, может быть, за исключением Америки.



Если зайти в топ немецкого или французского YouTube, то что вы там встретите? Там будет какой-нибудь паршивый клип турецкого рэпера или глупое шоу, которое по качеству продакшена соизмеримо с тем, что делали российские видеоблогеры лет 12–14 назад. Это ужасный примитив. Такие блогеры как Дмитрий Масленников, Ян Топлес, Бэд Комедиан снимают видеоролики на мировом уровне. За время существования YouTube в России сложилась самобытная, уникальная видеоблогерская медиа-культура. И это стало возможно только благодаря этой соревновательной экосистеме и, конечно, благодаря инновационным алгоритмам выдачи контента.



Такую систему алгоритмов, к сожалению, скопировать пока не получилось. Посмотрим правде в глаза: альтернативы нет. Рвение, которое проявляют российские законодатели к некоему ограничению YouTube, если таковое присутствует, лучше было бы приложить к созданию достойной отечественной платформы. RuTube не популярен, к сожалению, «ВКонтакте» не является аналогом YouTube. У них нет подобной YouTube системы алгоритмов выдачи контента. Еще есть, например, свежевыпущенная социальная сеть под названием «Платформа». Но там видеоролики за неделю набирают не более 15–20 просмотров.



— Про такую впервые слышу…. Вы считаете, что у ВК, Дзена и RuTube перспектив сегодня нет?

Не так. Перспектива может быть у любой платформы. Она зависит напрямую от того, сколько усилий приложить к созданию системы рекомендаций — это наиболее необходимая вещь. Этого сегодня нет, чего не хватает — мощностей или специалистов не знаю, просто констатирую факт. Но даже если бы они были, преимущество YouTube заключается в количестве архивных видео, это уникальный архив, который собирался 18 лет. Перекопировать его не представляется возможным.

Если речь идет о замедлении YouTube, то это выстрел в ногу, если речь идёт о блокировке — это выстрел в голову. Это замедление не работы YouTube, это прекращение развития самобытной, творческой медиакультуры в России. Кто-то может относиться со скепсисом к нашему видеоблогерскому движению — как в различные эпохи всегда относились к новым веяниям культуры, например, к авангарду, к экспрессионизму. Я, конечно, не сравниваю видеоблогеров с великими художниками. Однако, как мне кажется, это актуальное сравнение, если делать скидку на время.



И да, блокировка с гарантией приведет к стагнации, а в будущем к деградации индустрии, от которой не только люди удовольствие получали, о чем недвусмысленно говорят миллионы просмотров под роликами. Именно блогеры придумали и внедрили те стилистические элементы, которые впоследствие были использованы и на русском телевидении. Исчезнет соревновательная эко-система — исчезнет сама мысль, само движение.

— Как относитесь к тому, что YouTube удаляет российские каналы? Например, у певца Shaman и блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова

Во-первых, стоит оговориться, что это вряд ли инициатива YouTube. Это требование западных властей, например, то последняя волна блокировок — Shaman, Газманов, Гагарина — спровоцирована их попаданием в санкционные списки ЕС. YouTube бы их по своей собственной инициативе не удалял. Во-вторых, выше названные вами «Гоблин» и еще Стас «Ай как просто» действительно, я этому свидетельствую, многократно нарушали внутренние правила сервиса.



Эти видеоблогеры, попавшие под первую волну блокировок, получали страйки за высказывания, которые действительно зачастую нарушали правила платформы, связанные с «разжиганием ненависти», например, но тут, конечно, невозможно не отметить, что эти правила многократно нарушались также и украинскими блогерами и журналистами. Здесь мы видим применение системы двойных стандартов.

Каналы украинских пользователей, которые также позволяют себе разжигающие ненависть высказывания, не удаляются с YouTube. Это, конечно, жуткое лицемерие. Я выступаю против подобной системы двойных стандартов. Считаю, что тот «свободный мир», чтобы называться свободным, не должен допускать такую одностороннюю цензуру, а по-другому это назвать никак нельзя.

— Если проснемся как-нибудь утром и увидим, что YouTube больше не открывается, то вы что будете делать?



Знаете, русский народ достаточно находчивый. Всегда, мне кажется, сможем придумать, как обойти блокировку… но будет сложно. Тут важно добавить, что YouTube не Instagram*. Видео весит явно больше, чем фотографии. Обойти блокировку будет сложнее, но я думаю, что кто-то что-то придумает. Я, конечно, расстроюсь, если YouTube заблокируют. В первую очередь не за себя, хотя я человек ангажированный, 10 лет работы на платформе за моей спиной. Я правда считаю, что блокировка или замедление YouTube деструктивно скажется на российской медиа-культуре. Не нужно дополнительно изолировать зрителей, которых уже изолируют за рубежом.

— Есть у вас какой-нибудь совет россиянам, которые следят за ситуацией c YouTube?



Совет россиянам — смотреть познавательный контент для развития мышления, чтобы не впасть в невроз. Уверен, что прорвемся и победим. Я даже не про блогеров, а вообще про людей. Переживем любую блокировку, но, мне кажется, она будет способствовать откату назад, чего не хотелось бы.



Разговаривал Федор Данилов, «Фонтанка.ру».





*Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

