«Ростелеком» предупреждает о потенциальных сбоях в работе YouTube

Компания «Ростелеком» предупреждает о возможных проблемах в работе YouTube в России. Об этом в пятницу, 12 июля, говорится в сообщении компании.
Предполагается, что сбои в YouTube могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google: оно используется на сетевой инфраструктуре компании, а также при обмене трафиком между операторами связи. Проблемы обнаружил «Ростелеком».
«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube», — уточняют в компании.
Как отмечает «Ростелеком», из-за проблем с использованием оборудования Google и невозможностью его расширения при увеличении объема обрабатываемого трафика, наблюдаются серьезные перегрузки уже существующих мощностей, включая обмен трафиком между операторами. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube у пользователей всех российских операторов.
В 2022 году глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре заблокировать YouTube. Тем не мене Минцифры сообщило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет.
Ранее YouTube заблокировал каналы Шамана, Полины Гагариной, Григория Лепса, Юлии Чичериной и прочих артистов, выступающих в поддержку российских властей и попавших под западные санкции. Также сервис блокировал страницы государственных СМИ России.