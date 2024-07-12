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    «Ростелеком» предупреждает о потенциальных сбоях в работе YouTube

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    43 комментария

    Компания «Ростелеком» предупреждает о возможных проблемах в работе YouTube в России. Об этом в пятницу, 12 июля, говорится в сообщении компании.

    Предполагается, что сбои в YouTube могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google: оно используется на сетевой инфраструктуре компании, а также при обмене трафиком между операторами связи. Проблемы обнаружил «Ростелеком».

    «Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube», — уточняют в компании.

    Как отмечает «Ростелеком», из-за проблем с использованием оборудования Google и невозможностью его расширения при увеличении объема обрабатываемого трафика, наблюдаются серьезные перегрузки уже существующих мощностей, включая обмен трафиком между операторами. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео на YouTube у пользователей всех российских операторов.

    В 2022 году глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что предложит Роскомнадзору и Генпрокуратуре заблокировать YouTube. Тем не мене Минцифры сообщило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет.

    Ранее YouTube заблокировал каналы Шамана, Полины Гагариной, Григория Лепса, Юлии Чичериной и прочих артистов, выступающих в поддержку российских властей и попавших под западные санкции. Также сервис блокировал страницы государственных СМИ России.

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    Комментарии 43

    28240881212 Июл 2024 в 12:40
    ну не знааюю, у меня оч старый комп. так в нем у ВК сбои случаются в разы чаще, чем у ЮТ
    +0−0
    Zнаворотник12 Июл 2024 в 12:38
    тренируются
    +0−0
    Snow*12 Июл 2024 в 12:30
    многие патриоты не до конца пока понимают, что в случае выдавливания из России западных компаний, ростелеком сможет продавать только лучину для освещения землянок.
    +4−0
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