«Ростелеком» предупреждает о потенциальных сбоях в работе YouTube

Компания «Ростелеком» предупреждает о возможных проблемах в работе YouTube в России. Об этом в пятницу, 12 июля, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что сбои в YouTube могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google: оно используется на сетевой инфраструктуре компании, а также при обмене трафиком между операторами связи. Проблемы обнаружил «Ростелеком».

«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках. Данное оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном видеохостинга YouTube», — уточняют в компании.