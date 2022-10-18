В Минцифры рассказали, планируют ли в России блокировать YouTube

Минцифры сообщило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет. Об этом 18 октября пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.



Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру (ГП) и предложит рассмотреть возможности блокировки видеохостинга YouTube на территории РФ. Он отметил, что речь может идти о временной блокировке в качестве «последнего предупреждения».

