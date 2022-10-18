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    В Минцифры рассказали, планируют ли в России блокировать YouTube

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    Минцифры сообщило, что планов по блокировке видеохостинга YouTube в России пока нет. Об этом 18 октября пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство.

    Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что обратится в Роскомнадзор (РКН) и Генпрокуратуру (ГП) и предложит рассмотреть возможности блокировки видеохостинга YouTube на территории РФ. Он отметил, что речь может идти о временной блокировке в качестве «последнего предупреждения».

    До этого стало известно, что аккаунты Совета Федерации были заблокированы в YouTube из-за санкций, все видео удалили. Также под блокировку попал аккаунт телеканала «Вместе-РФ» на видеохостинге.

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