Глава Чечни Рамзан Кадыров не смог остаться в стороне от одной из самых обсуждаемых в стране тем — замедление работы YouTube. Лидер Чеченской республики 26 июля заявил журналистам, что YouTube надо не замедлять, а «закрывать к чертовой матери». По словам Кадырова, если бы в России заблокировали YouTube, как в Китае, то развивались бы наши, отечественные сайты. На вопрос журналистки, почему в стране не развивают свои социальные сети, глава Чечни ответил, что российские медиаперсоны продолжают сидеть на зарубежных веб-сервисах.

«Вот если бы мы сделали, чтобы они сидели на наших, то развивалось бы. Если бы мы закрыли все, как в Китае, как в других местах, то развивались бы наши сайты», — поделился Кадыров. Ситуацию с замедлением и блокировкой YouTube 2прокомментировали и в Роскомнадзоре. Как сообщили РИА Новости в ведомстве, принятие мер по отношению к зарубежной платформе по просмотру видео связано с «неуважением к нашей стране и гражданам». Также Роскомнадзор заявил, что YouTube заблокировал 200 российских каналов, 80 из которых в 2024 году. Также регулятор сообщил, что сервис судами в России был оштрафован на 25 миллиардов, «но и эта мера не помогла».

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в России на этой неделе скорость загрузки YouTube может уменьшиться на 40%, а к концу следующей — до 70%. Такое замедление касается только компьютеров.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — сказал Хинштейн. Песков, комментируя слова Хинштейна, сказал, что Кремлю добавить нечего.

