Хинштейн пояснил свои слова про замедление YouTube

Возможное снижение скорости загрузки видео на YouTube на следующей неделе связано с «бездействием самого YouTube». Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале 26 июля.

Парламентарий отметил, что 80% объема видеоконтента, который смотрят российские пользователи, хранится на серверах Google в России. «Собственные центры хранения данных компания никогда не строила, и вообще не вкладывалась в российскую инфраструктуру. Всю эту технику необходимо постоянно обслуживать и менять», — утверждает Хинштейн и тут же добавляет, что Google самостоятельно отключил часть своих серверов. После этого качество на видеохостинге начало портиться, а скорость снижаться. За два года эти данные упали на 40%. Наблюдая эту деградацию, Google начал предлагать операторам напрямую подключаться к российским дата-центрам. Но таким образом проблема решилась лишь на время.