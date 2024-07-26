«Мне нечего добавить»: Песков прокомментировал заявление Хинштейна о замедлении YouTube

В Кремле ничего не могут добавить к заявлению депутата Александра Хинштейна о замедлении работы YouTube в России. Об этом 26 июля сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Вам лучше обращаться к депутату Хинштейну, мне нечего добавить к тому, что было сказано», — уточнил Песков.

Вчера, 25 июля, депутат Госдумы сообщил, что в России на этой неделе скорость загрузки YouTube может уменьшиться на 40%, а к концу следующей — до 70%. Такое замедление касается только компьютеров.

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — сказал Хинштейн.