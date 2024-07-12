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    Песков: РФ не собирается ограничивать доступ к YouTube

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    14 комментариев

    В России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Возможные неполадки связаны с устаревшим оборудованием. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Дмитрия Пескова, российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube. При этом все потенциальные проблемы с доступом к сервису могут быть связаны с состоянием местного оборудования компании, которое не обновляли больше двух лет.

    В пятницу, 12 июля, компания «Ростелеком» предупредила о возможных проблемах в работе YouTube в России. Предполагается, что сбои в видеохостинге могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google: оно используется на сетевой инфраструктуре компании, а также при обмене трафиком между операторами связи.

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    Комментарии 14

    Garik.Maremanov.1-112 Июл 2024 в 14:01
    И как же не верить этим самым правдивым людям в мире :)
    +0−0
    28214219612 Июл 2024 в 13:59
    Ага, как с пенсионным возрастом...
    +2−0
    vasilily199112 Июл 2024 в 13:58
    я свои провода менял лет 9 назад и ничего . все хорошо работает
    +0−0
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