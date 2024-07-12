Песков: РФ не собирается ограничивать доступ к YouTube

В России не собираются ограничивать доступ к видеохостингу YouTube. Возможные неполадки связаны с устаревшим оборудованием. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По словам Дмитрия Пескова, российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube. При этом все потенциальные проблемы с доступом к сервису могут быть связаны с состоянием местного оборудования компании, которое не обновляли больше двух лет.



В пятницу, 12 июля, компания «Ростелеком» предупредила о возможных проблемах в работе YouTube в России. Предполагается, что сбои в видеохостинге могут наблюдаться из-за технических неполадок в оборудовании, принадлежащем Google: оно используется на сетевой инфраструктуре компании, а также при обмене трафиком между операторами связи.

