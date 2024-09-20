ТАСС: YouTube в России не работает полноценно из-за деградации оборудования Google

Американский видеохостинг YouTube все так же не работает полноценно в России из-за деградации оборудования Google. Об этом 20 сентября сообщило агентство ТАСС. СМИ уточнило, что поводом для публикации стала информация telegram-каналов о возобновлении нормальной работы сервиса в ряде регионов РФ. По сведениям издания, при попытке зайти на YouTube с компьютера или телефона с помощью домашнего интернета, видеохостинг долго грузится и не открывается. Если же включить YouTube-приложение через мобильный интернет, то видео будет проигрываться у пользователей, но с разным качеством.

ТАСС вновь сослался на «Ростелеком», изначально объяснявший трудности с доступом к видеосервису «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).

При этом российские власти неоднократно признавали свою роль в «замедлении» YouTube. В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». МИД призвал россиян активно осваивать RuTube и размещать на платформе свои видео.

Схожее заявление делал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «...зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов». «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы баланс какой-то держите». Но нет». В Google заявляли, что проблемы с доступом к YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев.

