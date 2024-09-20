ТАСС: YouTube в России не работает полноценно из-за деградации оборудования Google

Американский видеохостинг YouTube все так же не работает полноценно в России из-за деградации оборудования Google. Об этом 20 сентября сообщило агентство ТАСС. СМИ уточнило, что поводом для публикации стала информация telegram-каналов о возобновлении нормальной работы сервиса в ряде регионов РФ.
По сведениям издания, при попытке зайти на YouTube с компьютера или телефона с помощью домашнего интернета, видеохостинг долго грузится и не открывается. Если же включить YouTube-приложение через мобильный интернет, то видео будет проигрываться у пользователей, но с разным качеством.
ТАСС вновь сослался на «Ростелеком», изначально объяснявший трудности с доступом к видеосервису «техническими проблемами» в работе оборудования, принадлежащего Google, влияющими на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов. В частности, речь шла об износе установленных в России серверов Google Global Cache (GGC).
При этом российские власти неоднократно признавали свою роль в «замедлении» YouTube. В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube в России, такой ход он назвал вынужденным шагом «против администрации иностранного ресурса». МИД призвал россиян активно осваивать RuTube и размещать на платформе свои видео.
Схожее заявление делал и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев: по его словам, администрация сервиса повела себя «неправильно»: «...зачищают наши ресурсы и продвигают ресурсы наших оппонентов и наших врагов». «Когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо, — сказал зампред Совбеза и добавил: — Мы им неоднократно говорили: «Ну, вы баланс какой-то держите». Но нет».
В Google заявляли, что проблемы с доступом к YouTube и перебои в его работе на территории России не являются следствием технических сбоев.
По данным «Коммерсанта», провайдеры начали внедрять на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, но Роскомнадзор потребовал от операторов связи «перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам». Тогда Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в ФАС из-за замедления YouTube.