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    Провайдеры пожаловались в ФАС из-за замедления YouTube

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    Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в ФАС из-за замедления YouTube, сообщает 20 сентября РБК.

    «Ростелесеть» просит возбудить производство о нарушении закона «О защите конкуренции». По её мнению, для операторов связи созданы «дискриминационные условия» за счёт «неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». В жалобе предлагается признать виновными тех, кто нарушил антимонопольное законодательство, и принять меры для устранения нарушения.

    В ФАС агентству подтвердили получение жалобы. На её рассмотрение есть месяц с возможностью продления на два месяца.

    В письме «Ростелесети» говорится, что последние недели имеет место «сильное и неравномерное» замедление YouTube, Google и его сервисов. Это «спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам». На сотовых сетях снижение скорости незначительное, а у интернет-провайдеров — «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга». Неравномерное снижение качества, по оценке ассоциации, «нарушает правила свободного рынка». В итоге небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», абоненты переходят к сотовым операторам «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».

    «Операторы связи полагают, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом замедления, которое могло быть осуществлено только через ТСПУ», — говорится в письме.

    При этом, продолжают операторы, действующее законодательство не предусматривает такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы», а youtube.com не входит в список запрещенных или ограниченных к доступу.

    «Уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, ГРЧЦ и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации», — настаивают в «Ростелесети».

    В одном из операторов связи агентству пояснили, что Роскомнадзор действительно устанавливал на сети мобильной и фиксированной связи разные типы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам — специальное оборудование, которое государство устанавливает на всех сетях в стране для противодействия внешним угрозам и для блокировки запрещенных ресурсов). И они по-разному влияют на трафик.

    «Но проследить это может только Роскомнадзор, операторы не имеют доступа к процессам, происходящим в ТСПУ», — отметил собеседник.

    Решение по делу может осложнить тот факт, что ни РКН, который несколько лет назад замедлял Twitter, ни другие организации не взяли на себя ответственность за проблемы с YouTube, отмечается в публикации.

    Напомним, с начала августа россияне начали замечать сбои в работе YouTube, 8 августа он вообще перестал открываться у части пользователей. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление сервиса, пояснив, что это вынужденный шаг «против администрации иностранного ресурса». В Google прокомментировали, что сложности в работе сервиса на территории РФ не являются следствием технических сбоев. В конце августа стало известно, что некоторые провайдеры решили использовать различные способы ускорения работы YouTube, поскольку официального заявления Роскомнадзора о его замедлении в России нет. После этого Роскомнадзор потребовал от операторов не ускорять YouTube. По данным Forbes, он даже предупредил интернет-провайдеров, что может аннулировать лицензию из-за препятствования работы ТСПУ.

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