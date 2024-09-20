Провайдеры пожаловались в ФАС из-за замедления YouTube

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в ФАС из-за замедления YouTube, сообщает 20 сентября РБК.

«Ростелесеть» просит возбудить производство о нарушении закона «О защите конкуренции». По её мнению, для операторов связи созданы «дискриминационные условия» за счёт «неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». В жалобе предлагается признать виновными тех, кто нарушил антимонопольное законодательство, и принять меры для устранения нарушения.



В ФАС агентству подтвердили получение жалобы. На её рассмотрение есть месяц с возможностью продления на два месяца.

В письме «Ростелесети» говорится, что последние недели имеет место «сильное и неравномерное» замедление YouTube, Google и его сервисов. Это «спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам». На сотовых сетях снижение скорости незначительное, а у интернет-провайдеров — «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга». Неравномерное снижение качества, по оценке ассоциации, «нарушает правила свободного рынка». В итоге небольшие региональные компании «массово теряют абонентскую базу», абоненты переходят к сотовым операторам «только из-за качества работы интернет-ресурсов YouTube».



«Операторы связи полагают, что замедление работы YouTube связано с внешним воздействием методом замедления, которое могло быть осуществлено только через ТСПУ», — говорится в письме.

При этом, продолжают операторы, действующее законодательство не предусматривает такой меры воздействия на интернет-ресурсы, как «замедление работы», а youtube.com не входит в список запрещенных или ограниченных к доступу.

«Уполномоченные органы и суды не принимали решение об ограничении доступа к платформе, ГРЧЦ и Роскомнадзор не имеют права по собственной инициативе осуществлять действия по ограничению доступа к информации», — настаивают в «Ростелесети».



В одном из операторов связи агентству пояснили, что Роскомнадзор действительно устанавливал на сети мобильной и фиксированной связи разные типы ТСПУ (технические средства противодействия угрозам — специальное оборудование, которое государство устанавливает на всех сетях в стране для противодействия внешним угрозам и для блокировки запрещенных ресурсов). И они по-разному влияют на трафик.

«Но проследить это может только Роскомнадзор, операторы не имеют доступа к процессам, происходящим в ТСПУ», — отметил собеседник.

