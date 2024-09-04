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    Forbes: Роскомнадзор грозит отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube

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    33 комментария

    Роскомнадзор предупредил интернет-провайдеров, что может аннулировать лицензию из-за препятствования работы ТСПУ. Компании считают, что регулятор так напомнил об ответственности за ускорение видеохостинга YouTube. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает издание Forbes со ссылкой на письма, отправленные в адрес участников рынка.

    «В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», — говорится в письмах территориальных управлений РКН, с которыми ознакомился Forbes.

    В письмах не фигурирует название видеохостинга YouTube, но интернет-провайдеры считают, что письма связаны именно с ним.

    Первые письма были отправлены 28 августа, когда ЦМУ ССОП зафиксировал «угрозу противодействия блокировке или замедлению сайтов». В этот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что провайдеры начали самостоятельно ускорять трафик YouTube, потому что официального заявления РКН о замедлении видеохостинга нет.

    Роскомнадзор 30 августа потребовал от операторов связи перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам.

    С начала августа россияне начали замечать сбои в работе YouTube, 8 августа он вообще перестал открываться у части пользователей. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление сервиса, пояснив, что это вынужденный шаг «против администрации иностранного ресурса». В Google прокомментировали, что сложности в работе сервиса на территории РФ не являются следствием технических сбоев.

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    Комментарии 33

    Pupin04 Сен 2024 в 16:41
    Диктатура.
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