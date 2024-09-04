Forbes: Роскомнадзор грозит отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube

Роскомнадзор предупредил интернет-провайдеров, что может аннулировать лицензию из-за препятствования работы ТСПУ. Компании считают, что регулятор так напомнил об ответственности за ускорение видеохостинга YouTube. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает издание Forbes со ссылкой на письма, отправленные в адрес участников рынка.

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», — говорится в письмах территориальных управлений РКН, с которыми ознакомился Forbes.

