Forbes: Роскомнадзор грозит отобрать лицензию у провайдеров за ускорение YouTube

Роскомнадзор предупредил интернет-провайдеров, что может аннулировать лицензию из-за препятствования работы ТСПУ. Компании считают, что регулятор так напомнил об ответственности за ускорение видеохостинга YouTube. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает издание Forbes со ссылкой на письма, отправленные в адрес участников рынка.
«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», — говорится в письмах территориальных управлений РКН, с которыми ознакомился Forbes.
В письмах не фигурирует название видеохостинга YouTube, но интернет-провайдеры считают, что письма связаны именно с ним.
Первые письма были отправлены 28 августа, когда ЦМУ ССОП зафиксировал «угрозу противодействия блокировке или замедлению сайтов». В этот же день газета «Коммерсантъ» сообщила, что провайдеры начали самостоятельно ускорять трафик YouTube, потому что официального заявления РКН о замедлении видеохостинга нет.
Роскомнадзор 30 августа потребовал от операторов связи перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам.