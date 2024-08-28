«Ъ»: некоторые операторы связи пробуют самостоятельно ускорить YouTube

Провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, пишет 28 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России нет. Сервис в стране официально не заблокирован, в реестр запрещенных не внесен. Это даёт основания операторам принимать такие решение. И, по оценкам юристов, их действия законны.



Внедрение обходов блокировки, по данным издания, доходит до десятков случаев. В Северо-Западном федеральном округе журналисты нашли сообщения операторов фиксированного интернета о работе YouTube на их сетях без «дополнительных инструментов» для пользователей, а также о перенаправлении пользовательского трафика с российских серверов Google на европейские.

