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    «Ъ»: некоторые операторы связи пробуют самостоятельно ускорить YouTube

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    Провайдеры внедряют на своих сетях решения, которые преодолевают замедление YouTube, пишет 28 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

    Официального заявления Роскомнадзора о замедлении YouTube в России нет. Сервис в стране официально не заблокирован, в реестр запрещенных не внесен. Это даёт основания операторам принимать такие решение. И, по оценкам юристов, их действия законны.

    Внедрение обходов блокировки, по данным издания, доходит до десятков случаев. В Северо-Западном федеральном округе журналисты нашли сообщения операторов фиксированного интернета о работе YouTube на их сетях без «дополнительных инструментов» для пользователей, а также о перенаправлении пользовательского трафика с российских серверов Google на европейские.

    «Некоторые операторы ищут возможность привлечь новых абонентов перед активным сезоном за счет использования средств обхода. При этом рассчитывают, что ответственность для них маловероятна, так как официального запрета YouTube нет, такие операторы трактуют это в свою пользу»,— комментирует гендиректор оператора «Комфортел» Дмитрий Петров.

    Более 135 региональных операторов связи обратились в Минцифры и Роскомнадзор с просьбой разъяснить, что происходит с YouTube. По данным «Коммерсанта», проблемы могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора.

    Напомним, 1 августа жители страны начали замечать сбои в работе видеохостинга, 8 августа он вообще перестал открываться у части пользователей. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление YouTube, пояснив, что это вынужденный шаг «против администрации иностранного ресурса». В Google заявляли, что сложности в работе сервиса на территории России не являются следствием технических сбоев.

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    YouTubeОператоры связиРоскомнадзор
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