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Роскомнадзор потребовал от операторов не ускорять YouTube

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27 комментариев

Роскомнадзор потребовал от операторов связи перестать воздействовать на интернет-трафик с целью воспрепятствования работе технических средств противодействия угрозам. Об этом 30 августа пишет «Коммерсантъ».

Недавно издание сообщало, что некоторые провайдеры решили использовать различные способы ускорения работы YouTube, поскольку официального заявления Роскомнадзора о его замедлении в России нет. Именно с этими решениями операторы и связывают появление письма надзорного ведомства, отмечается в публикации.

По данным «Ъ», письмо операторам связи разослал вечером 28 августа Главный радиочастотный центр, подведомственный Роскомнадзору. В нём даётся указание прекратить использовать технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика», чтобы не препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ограничивают запрещенную в стране информацию. До 2 сентября операторы должны предоставить в ГРЧЦ отчёты о принятых мерах.

В РКН комментировать письмо не стали.

Ещё в 2019 году (когда начал действовать так называемый закон о суверенном Рунете) операторов обязали устанавливать на своих сетях ТСПУ, которые управляют трафиком, ограничивают пропускную способность каналов связи и блокируют запрещенные сайты.

Олег Грищенко, глава ассоциации «Ростелесеть», объединяющей более 200 региональных операторов связи, говорит, что операторы не могут влиять на работу ТСПУ, поскольку оборудование физически не находится под их управлением. При этом, отмечает он, письмо ГРЧЦ так и не объясняет правовую основу изменений в скорости доступа к YouTube.

Операторы, скорее всего, отчитаются перед РКН о принятых мерах, но сама по себе рассылка письма была преждевременной, считает топ-менеджер одной из компаний.

Он пояснил: «Для тех, кто никак не обходил замедление видеосервиса, ответ на обращение будет формальностью, а обходившие, скорее всего, признавать за собой подобные действия не планируют».

Напомним, с начала августа россияне начали замечать сбои в работе YouTube, 8 августа он вообще перестал открываться у части пользователей. Перед этим депутат Госдумы Александр Хинштейн анонсировал замедление сервиса, пояснив, что это вынужденный шаг «против администрации иностранного ресурса». В Google прокомментировали, что сложности в работе сервиса на территории РФ не являются следствием технических сбоев.

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Комментарии
27
Хейм
30 августа 2024, 10:46
Погодите-погодите. Разве некий Медведев не выразился недавно в стиле того, что это не мы, а зловредные иностранцы затормозили Youtube в РФ, а мы как бы и против, т.к. свобода источников информации и т.п.? Роскомнадзор не знает, как в правильной реальности дела обстоят?
alexpv
30 августа 2024, 10:31
А какие законные основания у этой конторы есть вот просто с потолка давать такие рекомендации операторам. Если запрещаете Ютьюб - издайте постановление со ссылкой на правовые акты, если не запрещаете, то какого черта. Ответственность боятся на себя взять, а исподтишка пакости делать все горазды.
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