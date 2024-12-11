В Петербурге продлили выставку захваченной техники НАТО. По словам чиновников — из-за интереса жителей

Выставка захваченной техники ВСУ и НАТО на территории парковки в историческом парке «Россия — моя история» должна была завершиться 28 ноября. Однако, как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре, в итоге она продлится до марта.

«ЛенВО как держатель трофейной техники предложил продлить выставку и обратился к губернатору. Интерес у горожан есть, поэтому будем продлевать», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Как сказано на сайте музейного комплекса, в рамках выставки под открытым небом представлены 22 единицы трофейной техники, состоявшие ранее на вооружении Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. В том числе — 18 Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёры М113.

О том, как открывали выставку, читайте здесь.