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Город В Петербурге продлили выставку захваченной техники НАТО. По словам чиновников — из-за интереса жителей

В Петербурге продлили выставку захваченной техники НАТО. По словам чиновников — из-за интереса жителей

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10 комментариев

Выставка захваченной техники ВСУ и НАТО на территории парковки в историческом парке «Россия — моя история» должна была завершиться 28 ноября. Однако, как сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре, в итоге она продлится до марта.

«ЛенВО как держатель трофейной техники предложил продлить выставку и обратился к губернатору. Интерес у горожан есть, поэтому будем продлевать», — рассказали «Фонтанке» в ведомстве.

Как сказано на сайте музейного комплекса, в рамках выставки под открытым небом представлены 22 единицы трофейной техники, состоявшие ранее на вооружении Великобритании, Канады, США, Турции, Финляндии, Франции и Австралии. В том числе — 18 Abrams, БМП Bradley и бронетранспортёры М113.

О том, как открывали выставку, читайте здесь.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
18 минут
Техника это всегда интересно. Особенно западная. Вернее, только западная и интересно.
Сила в Правде!!
24 минуты
а на курскую область жителям плевать почему-то.
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