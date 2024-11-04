«Люди хотят, чтобы всё это закончилось»: сотни петербуржцев посмотрели на плененную под Курском технику

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»







В холодный ноябрьский понедельник, когда во всей стране отмечается День народного единства, в Петербурге открылась выставка военной техники стран НАТО и ВСУ, захваченной в зоне СВО. «Фонтанка» посмотрела на разбитые образцы современного вооружения Украины и на людей, которые сегодня собрались у исторического парка «Россия — Моя история».

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка.ру»

В парке оказались сотни людей, среди которых много интересующихся боевой техникой — они не вступают в диалог с инструкторами ВС РФ, потому что сами готовы устроить ликбез. Это понятно по их диалогам. Мужчины постарше пришли на выставку с женами и детьми. Один из них забрался на украинскую бронемашину «Козак-5», состоящую на вооружении ВСУ с 2016 года, и показал пальцами знак победы — V, прославившийся во Второй мировой благодаря Черчиллю. Демонстрировал «Викторию» он тыльной стороной кисти, что, правда, сегодня в англоговорящих странах является грубым жестом.

+13

— А где пулемет-то? — спрашивает посетитель.

— Давайте слезайте. Вообще, не положено, мы вам и так сделали исключение, — обрывает его поиски военнослужащий.

Всего у парка выставили 22 единицы техники, включая четыре гусеничных и 18 образцов колесной техники. У одной из них позировала для фото женщина, которая пришла сюда с подругой и детьми. «Своим туда отправлю!» — говорит она и сразу же привлекает внимание корреспондента «Фонтанки».

— А вы из Украины?

— Из Полтавской области.

— Вы там родились?

— Знаете, как говорят, я родилась в Советском Союзе, в Полтаве. Хороший город. Мечта была сюда приехать в гости, а в итоге теперь здесь живу.

— А как вас зовут?

— Лилия.

— Лилия, а в Полтаве у вас остались родственники?

— Мама осталась.

— Вы с ней поддерживаете общение?

— Ну конечно.

— С каким настроем сюда пришли?

— Я скажу так: нормальные люди хотят, чтобы всё это закончилось. Здесь есть плохие, и у нас есть плохие. В любой стране так. В большинстве народ молчит и напуган. Тут погибают, там погибают. Теряют отцов, мужей. Мечтаю, чтобы всё это закончилось, и было как раньше, когда мы спокойно ездили к родственникам. Я и Россию люблю, и Украину люблю.

Где-то между техникой мне в руки попадает флаер «У города-героя — свои герои». Пункт отбора на военную службу по контракту открыли здесь же. По данным «Фонтанки», за сегодня его там подписали около 10 человек.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»







Среди разрушенных машин мужчина и женщина развернули Знамя Победы. «Многим мозги уже промыли, но всё равно история покажет, что мы один народ. Я удовлетворена [увиденным на выставке]», — рассказала корреспондентам петербурженка.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Для посетителей стало откровением, что часть представленной техники была захвачена не в Донбассе, а там, куда боевые действия пришли в августе этого года, — в Курской области.

«Она была затрофеена на границе, когда ВСУ напали на Россию, переехали в Курской области и попали под наш обстрел», — рассказал инструктор про одну из бронемашин.

Американский бронетранспортер М113, выпускающийся в США еще с 1960-х, сегодня тоже состоит на вооружении Украины. Теперь он в качестве трофея стоит в Петербурге. Машина кажется почти не тронутой. Спрашиваю: где захватили?

— Они все с Курского направления, кроме «Абрамса», по-моему, — сообщает закрепленный за этим БТР военнослужащий. — Его просто, так сказать, оставили, убежали с позиции.

— С Курской вы сказали? — прерывает один из посетителей.

— Да.

— Ах ты…

Техника выглядит так, как будто находится еще в рабочем состоянии, но так бывает далеко не всегда. Если одни бросают технику, не разрушая ее, то некоторые минируют. Откроешь дверь, и всё. Но сегодня все двери открывались без опасений.

Не менее интересное мероприятие проходило в палатке. О том, что внутри, знали не все, но по старой советской привычке становились в очередь. Диалог двух незнакомых друг другу людей:

— А что там?

— Тоже какие-то трофеи.

— Не солдатская каша?

— Нет. Каша вон там, у самого музея. Что там, точно не знаю, но вижу очередь — становлюсь. Потом разберемся.

В этом ожидании петербуржцы стали осознавать все прелести пришедшей климатической зимы и вспоминать, как можно согреться — чаем или коньяком.

— А я вот помню, на 9 Мая в 2000 году мне дали кашу и 100 граммов налили, — вспоминает мужчина.

И через минуту-другую очередь доходит до нашей «группы». Внутри — стрелковое оружие, которое активно изучают мужчины, женщины, дети. Инструкторы рассказывают и показывают, как заряжать, как стрелять. Удивить мне вас нечем. Многие образцы так или иначе знакомы: это пулемет «Максим», однозарядное противотанковое ружье Дегтярева, пистолет Макарова, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ).

+1

Настало время для официальной части. Губернатор Петербурга Александр Беглов, осмотревший представленные образцы, произносит следующее: «Из 22 „машин смерти“ всего три украинского производства. Остальные все — это американцы, Канада, Европа и даже Финляндия, наши соседи, которые, в общем-то, всегда жили за наш счет».

В своей речи врио командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев назвал День народного единства символом нерушимости народов России, напомнив, что более четырех веков назад народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским вынудило капитулировать поляков, захвативших Москву. По поручению президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Рустам Миннекаев вручил военнослужащим государственные награды — медали «За отвагу» и «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации», медали Суворова и Жукова.

Среди награжденных оказался капитан медицинской службы Илья Шаронов. Прошу его поделиться с «Фонтанкой» подробностями своего подвига в зоне СВО. Рассказ звучит очень буднично: «Был минометный обстрел в деревне. Были наши раненые. Получили приказ выдвинуться и оказать помощь. Это было в марте 2023 года».

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

За музыкальную часть отвечал Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. В их исполнении прозвучали такие песни как «Родина-мать» (Григорий Лепс), «Вооруженные силы», «Что значит песня для солдата».

Уже после концерта выстроилась огромная очередь за солдатской кашей. Посетителям бесплатно раздавали приготовленную в полевой кухне гречку, хлеб и горячий чай.