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Общество РБК: онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатных удостоверений

РБК: онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатных удостоверений

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1 комментарий

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатных удостоверений. Об этом 11 декабря сообщает РБК со ссылкой на источники в отрасли. Депутат Андрей Свинцов подтвердил изданию, что соответствующий законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов.

Речь идет о поправках в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии». Согласно им, «владельцы аудиовизуальных сервисов будут обязаны соблюдать требования законодательства о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения». Наличие в фильме материалов, «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности», станет основанием для отказа в выдаче такого удостоверения.

По словам участников рынка, сейчас показ фильмов в онлайн-кинотеатрах оказался вне регулирования. Актуальная формулировка закона допускает трактовку, что прокатное удостоверение необходимо только на те фильмы, которые демонстрируются в обычных кинотеатрах.

Среди разработчиков документа РБК называет зампреда комитета по информполитике Антона Горелкина и главу комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Впрочем, по словам Андрея Свинцова, пока рано утверждать, с какой скоростью будет двигаться законопроект, поскольку у профильного комитета по информационной политике сейчас меняется председатель. Ранее сообщалось, что вместе Александра Хинштейна, который назначен врио губернатора Курской области, его может возглавить Сергей Боярский.

Ранее Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 1 000 000 рублей ООО «ОККО» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений при показе фильма «Ив Сен-Лоран».

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Онлайн-кинотеатры Фильмы Прокатные удостоверения
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Комментарии
1
Эд Хэммет
40 минут
Цензура проникает всё глубже и глубже?
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