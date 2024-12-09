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Власть Сергей Боярский может возглавить комитет Думы по информационной политике. Прошлый глава теперь в Курске

Сергей Боярский может возглавить комитет Думы по информационной политике. Прошлый глава теперь в Курске

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19 комментариев

Депутат Сергей Боярский является основным кандидатом на должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом 9 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник «Фонтанки» в ГД подтвердил, что в среду на пленарном заседании будет предложена кандидатура Боярского в качестве и. о. главы комитета. Сейчас он является первым заместителем его председателя.

«Это логично — комитет должен работать. Исполнять обязанности он будет до принятия кадровых решений, потеряет ли он приставку и. о., мы пока не знаем», — рассказал источник нашего издания.

Комитет ранее возглавлял другой «единоросс» — Александр Хинштейн. 5 декабря президент РФ Владимир Путин назначил его врио губернатора Курской области. 9 декабря в Госдуму внесли проект о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна.

В ноябре Сергей Боярский досрочно сложил полномочия главы петербургского отделения «Единой России». На этом посту его сменил председатель Заксобрания города Александр Бельский.

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Комментарии
19
never mind
41 минута
Хорошо Серега прислонился к кормушке.
VKuser15335355
34 минуты
Не знают уже куда этого динозаврика пристроить. Ото всюду его гонят.
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