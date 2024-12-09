Сергей Боярский может возглавить комитет Думы по информационной политике. Прошлый глава теперь в Курске

Депутат Сергей Боярский является основным кандидатом на должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом 9 декабря сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Собеседник «Фонтанки» в ГД подтвердил, что в среду на пленарном заседании будет предложена кандидатура Боярского в качестве и. о. главы комитета. Сейчас он является первым заместителем его председателя.