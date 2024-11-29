«Партия не ошиблась, и я тоже». Как во главе «Единой России» поставили Бельского, а Беглов рассказал о возвращении к началам

В Петербурге в последнюю пятницу ноября прошла конференция «Единой России» — её результаты были известны заранее. Депутат Государственной думы Сергей Боярский досрочно сложил полномочия главы регионального отделения партии, вместо него избрали спикера Заксобрания Александра Бельского, окончательно сосредоточив в его руках всю полноту принятия политических решений.

Прежде чем произвести замену партийного руководителя, заслушали отчёты и доклады. Чаще всего в них звучали слова «впечатляющий» и «беспрецедентный». Речь шла, конечно, о выборах — партийцы вспоминали все избирательные кампании этого года: президентскую, губернаторскую, муниципальную и выборы одного депутата Заксобрания. Там, где не подходило определение «беспрецедентный», говорили «убедительный».

Заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов назвал огромной работу партийцев. Депутат Госдумы Сергей Боярский добавил, что люди потянулись к партии. Впрочем, почему сам он решил досрочно покинуть пост руководителя отделения, не уточнил. Позже губернатор Александр Беглов объяснил это за него: «Сергей Михайлович принял решение не совмещать две должности».

Когда дошло дело до выборов руководителя, серьезность в зале попытался победить депутат Заксобрания Михаил Барышников. Ему выпала роль «спойлера» — по букве устава выборы должны быть конкурентными. «Для меня большая честь присутствовать здесь и выступать перед вами. Когда я прочитал в новостях, что Боярский уходит, то понял, что наступил мой звездный час. Я думаю: ну все, поперло. К сожалению, так везет только депутатам, когда они избираются по партийным спискам и кто-то перед ними уходит». Барышникова выдвинул депутат Заксобрания от Курортного района Александр Ходосок.

«Я не ожидал, что он меня выдвинет. Сегодня ты подорвал доверие братства Курортного района. Но раз выдвинули, надо бороться», — разошёлся Барышников, чиновники и депутаты с партийными мандатами смеялись на его выступлении уже вслух. Он продолжил: в прошлый раз он тоже был альтернативным кандидатом, а после этого потерял должность председателя бюджетно-финансового комитета, но поднялся до представителя Заксобрания в Смольном и теперь имеет доступ к губернатору чаще, чем остальные. «Я — депутат ЗакСа, и я… что я… Я много могу», — смешил слушателей Барышников. Под конец своей речи он призвал голосовать за своего конкурента Бельского.

Речь спикера Заксобрания, до этого бывшего заместителем руководителя городского отделения партии, была проще и без метафор. «Единую Россию» он назвал партией дела, привел в пример открытие отделения в Ленинградском полку, подчеркнув, что запрос на партийную ячейку у бойцов появился неслучайно: «Лично я сам сделать что-то не смогу — все благодаря тем людям, которые находятся здесь».

В беседе с журналистами в перерыве Бельский добавил: менять ничего не будет, работы и так много, а результаты хорошие. Собеседники «Фонтанки» добавляют, что по факту все политические решения принимал и так Бельский, то есть на самом деле произошло, как принято говорить в парламенте, «приведение в соответствие» (только там — федерального закона с региональным, а здесь — фактического статуса с тем, что на бумаге).

Помимо Бельского в состав политсовета «Единой России» включили Александра Захватова — его называют правой рукой Александра Беглова. На сайте партии указано, что он также помощник депутата Государственной думы. Собеседники «Фонтанки» говорят, что по крайней мере раньше Захватов помогал депутату от ЛДПР Леониду Слуцкому (в ночь после губернаторских выборов он лично приезжал в Петербург и встречался с Бегловым, а кандидат в губернаторы от ЛДПР Максим Яковлев побил рекорды, не появившись ни разу на публике во время выборов). Исключили же из политсовета Полину Бабаеву — заместителя недавно ставшего фигурантом уголовного дела главы Адмиралтейского района Сергея Оверчука, отвечавшую за выборы на своем уровне (в этом районе они прошли особенно скандально).

Под конец конференции к партийцам обратился Александр Беглов, прошедший за пять лет цикл от отрицания связи с партией до выборов от неё в качестве кандидата. Беглов, судя по всему, был рад оказаться снова в партийных рядах и напомнил коллегам, что когда-то и сам был у истоков основания «Единой России». «Я с этого начинал. Для меня большая честь снова вернуться в этот город и пойти на выборы от партии „Единая Россия“. И партия не ошиблась, и я не ошибся, потому что я тоже член партии „Единая Россия“».

«Что значит управление городом? Ты тогда управляешь, когда тебе доверяют. А горожане партии доверяют», — добавил губернатор. Он пообещал, что и дальше будет проводить реформы городской экономики, хоть, подчеркнул он, не все понимают их суть.

Он добавил, что задача у него и партийцев — сформировать правильное политическое поле, при котором не будет разных команд, а будет одна большая.

«И знаете, нам это удалось в Законодательском собрании нашего города. Представители других партий, а их шесть в Законодательском собрании, они все работают на результат, чтобы сделать жизнь как можно лучше в нашем городе. Например — принятие бюджета. Это сложный вопрос, но бюджет принят. Основные поправки были приняты, конечно, „Единой Россией“, но и представители других партий конструктивно отнеслись к этому. Есть, конечно, отдельные элементы, которые, непонятно почему, голосуют против бюджета, хотя и вносят свои поправки, но все равно нам удалось принять правильный бюджет нашего города», — заключил Беглов.

Закончил обращение к партийцам он оптимистично: «Мы преодолеем все проблемы, потому что мы с вами ленинградцы-петербуржцы, потому что мы с вами члены партии „Единая Россия“».