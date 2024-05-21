В Петербурге суд оштрафовал онлайн-кинотеатр на миллион за пропаганду нетрадиционного

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 1 000 000 рублей ООО «ОККО» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, «с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей». Об этом 21 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Все дело в фильме «Ив Сен-Лоран». Как ранее рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма, всего на 25 листов. В частности, упоминается поцелуй двух артистов одного пола и их диалог о любви.
Санкции ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ предполагают штраф от одного миллиона до четырех миллионов рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Напомним, 16 мая Таганский районный суд Москвы назначил штраф АО «Первый канал. Всемирная сеть» по административной статье о пропаганде ЛГБТ*. Компанию признали виновной в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать желание сменить пол (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ).
Телеканал допустил трансляцию фильма, где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку 18+, однако в нем была отметка 16+. Суд оштрафовал АО на один миллион рублей.