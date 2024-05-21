В Петербурге суд оштрафовал онлайн-кинотеатр на миллион за пропаганду нетрадиционного

Приморский районный суд Петербурга оштрафовал на 1 000 000 рублей ООО «ОККО» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, «с применением средств массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетей». Об этом 21 мая сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все дело в фильме «Ив Сен-Лоран». Как ранее рассказала руководитель пресс-службы Дарья Лебедева, в протоколе содержится подробное описание сцен из фильма, всего на 25 листов. В частности, упоминается поцелуй двух артистов одного пола и их диалог о любви.