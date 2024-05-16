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    Суд оштрафовал «дочку» Первого канала за гей-пропаганду

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    Таганский районный суд Москвы назначил штраф АО «Первый канал. Всемирная сеть» по административной статье о пропаганде ЛГБТ* и смены пола среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 16 мая.

    Компанию признали виновной в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать желание сменить пол (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ). Суд оштрафовал АО на один миллион рублей.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, телеканал допустил трансляцию фильма «Днюха», где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+». По словам представителей телеканала, это была ошибка выпускающего редактора, который уже привлечен к ответственности.

    Судя по данным с сайта 1tv.com, «Первый канал. Всемирная сеть» — это дочернее предприятие Первого канала, которое отвечает за распространение телевизионных передач канала за пределами РФ.

    *Международное движение ЛГБТ признано экстремистским движением и запрещено в России.

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    Первый каналСудШтраф
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