Суд оштрафовал «дочку» Первого канала за гей-пропаганду

Таганский районный суд Москвы назначил штраф АО «Первый канал. Всемирная сеть» по административной статье о пропаганде ЛГБТ* и смены пола среди несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов в четверг, 16 мая.



Компанию признали виновной в распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения или способной вызвать желание сменить пол (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ). Суд оштрафовал АО на один миллион рублей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, телеканал допустил трансляцию фильма «Днюха», где показана сцена с поцелуем двух девушек. Такой фильм должен иметь маркировку «18+», однако в нем была отметка «16+». По словам представителей телеканала, это была ошибка выпускающего редактора, который уже привлечен к ответственности.