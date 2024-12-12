На двух стройках и в хостеле в Петербурге нашли 20 мигрантов-нелегалов

Сотрудники полиции Петербурга выявили 20 нелегалов во время миграционного рейда на территории Адмиралтейского и Петродворцового районов города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 12 декабря.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Визиту полиции совместно с сотрудниками Росгвардии подверглись места компактного проживания иностранцев на двух стройках у дома 72 по Красносельскому шоссе, а также хостел на 8-й Красноармейской улице, 15.

Более чем у 200 иностранных граждан были проверены документы на предмет соблюдения ими миграционного законодательства и наличия регистрации. 20 мигрантов уехали вместе со стражами порядка, на них составлены административные протоколы.

Еще один стройобъект подвергся масштабному рейду в Левашово. Там искали мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.