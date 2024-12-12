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Происшествия На двух стройках и в хостеле в Петербурге нашли 20 мигрантов-нелегалов

На двух стройках и в хостеле в Петербурге нашли 20 мигрантов-нелегалов

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8 комментариев

Сотрудники полиции Петербурга выявили 20 нелегалов во время миграционного рейда на территории Адмиралтейского и Петродворцового районов города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 12 декабря.

Источник:

Визиту полиции совместно с сотрудниками Росгвардии подверглись места компактного проживания иностранцев на двух стройках у дома 72 по Красносельскому шоссе, а также хостел на 8-й Красноармейской улице, 15.

Более чем у 200 иностранных граждан были проверены документы на предмет соблюдения ими миграционного законодательства и наличия регистрации. 20 мигрантов уехали вместе со стражами порядка, на них составлены административные протоколы.

Еще один стройобъект подвергся масштабному рейду в Левашово. Там искали мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

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Комментарии
8
VKuser15335355
47 минут
Ай яй яй какой непорядок. Открою им секрет, если прийти на любую стройку и заглянуть в жилые городки построенные из вагонов бытовок, то там можно найти тоже самое и побольше. А так это показуха, пришли на пару строек, сейчас пожурят их и отпустят обратно.
280896530
51 минута
20 тысяч это цифра ближе к правде. Не скромничайте.
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