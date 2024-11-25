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Город На стройках Петербурга и Ленобласти провели миграционный рейд. Без повесток в военкомат не обошлось

На стройках Петербурга и Ленобласти провели миграционный рейд. Без повесток в военкомат не обошлось

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2 комментария

На стройплощадках во Всеволожском районе Ленобласти и в поселке Левашово в Санкт-Петербурге 25 ноября прошел масштабный миграционный рейд. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии, участвовавшей в проверке наряду со следователями военного следственного управления СК России, представителями военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы.

Искали мигрантов, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.

Всего проверили более 300 иностранцев, из которых у 22 человек были выявлены некие «административные правонарушения», а еще 40 человек получили повестки для прибытия в военные комиссариаты.

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Росгвардия Воинский учет Миграционный рейд Петербург
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Комментарии
2
Гость
22 минуты
Вот в чем логика?? Стране нужны рабочие руки - но унижают и выдавливают из страны мигрантов. Мигранты - иностранные граждане, но им с какого-то перепугу вручают повестки. Ауу, геостратеги, вы доиграетесь до того, что к вам перестанут ездить даже таджики с узбеками. Сами будете работать на унизительных работах за гроши, потягивая свои банановые смузи?
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