На стройках Петербурга и Ленобласти провели миграционный рейд. Без повесток в военкомат не обошлось

На стройплощадках во Всеволожском районе Ленобласти и в поселке Левашово в Санкт-Петербурге 25 ноября прошел масштабный миграционный рейд. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии, участвовавшей в проверке наряду со следователями военного следственного управления СК России, представителями военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы.