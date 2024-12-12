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Происшествия За нападение на гендиректора в автобусе задержан петербуржец, терявший права после пьяной езды

За нападение на гендиректора в автобусе задержан петербуржец, терявший права после пьяной езды

4 850
14 комментариев

Житель Невского района Петербурга объясняет полиции, почему схватился за перцовый баллончик и распустил руки в автобусе № 12 в минувшую субботу.

О задержании подозреваемого в хулиганстве в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили 12 декабря. Оперативники уголовного розыска увезли 34-летнего местного жителя от его дома на Искровском проспекте ночью.

Искали его после заявления 38-летнего гендиректора торговой фирмы, который рассказал о нападении в автобусе вечером 7 декабря. По словам мужчины, в салон он зашёл вместе со спутницей, которая не смогла оплатить проезд: женщина дважды прикладывала «Подорожник», но карточка не сработала. После того, как кондуктор попросила её выйти, в спор вмешался другой пассажир. Он распылил газ из баллончика и начал бить заявителя по голове и лицу.

По информации «Фонтанки», у задержанного петербуржца уже были сложности с законом. В феврале 2020 года он попался ДПС Кировского района за рулём «Хёндэ Соляриса» нетрезвым и с поддельным водительским удостоверением. Как выяснилось, навеселе мужчина садился за руль не впервые, прав его уже лишали. В июне того же года суд наказал его условным сроком за подделку документа и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Водителя оставили без прав на два года.

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Комментарии
14
Dmitry_SPB_
59 минут
А чего вмешался-то? Решил поиграть в героя? Так такие игры до добра не доведут, без руля уже остался, доиграется и до ограничений в пешем перемещении.. пока конечно на свободе, но характер говорит о том, что лишиться ее он все же имеет шансы
Гость
1 час
скажите, это сколько примерно стоит: условный срок за подделку документа и управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию? Друг спрашивает!
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