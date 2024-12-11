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Происшествия В Петербурге гендиректора избили в автобусе. Поводом стал несработавший «Подорожник»

В Петербурге гендиректора избили в автобусе. Поводом стал несработавший «Подорожник»

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24 комментария

С кулаками и баллончиком пошли на пассажира автобуса в Невском районе Петербурга после того, как его подруга не смогла оплатить проезд. Полиция ищет обидчика.

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С заявлением о нападении в полицию накануне обратился 38-летний гендиректор торговой фирмы, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 11 декабря. Всё произошло ещё 7 декабря, когда мужчина вместе со спутницей ехал в автобусе № 12. В транспорт пара села на углу Искровского проспекта и улицы Тельмана около половины седьмого часа вечера. По словам мужчины, его подруга приложила «Подорожник» к валидатору, но оплата не прошла. Вторая попытка также провалилась, и кондуктор попросила «безбилетницу» выйти на следующей остановке. Остаться в стороне от происходящего не смог другой пассажир. Со слов заявителя, незнакомец распылил газ из баллончика и начал бить по голове и лицу. Когда автобус остановился, женщине удалось вытолкать разбушевавшегося пассажира из салона.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела. У пострадавшего диагностированы ушибы, гематомы и сотрясение мозга. Участника конфликта, распылившего газовый баллончик, ищут.

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Комментарии
26
Заливщик голосовых планок
30 минут
Последствия "оплаты лицом"? Предскажуемо.
alexadmin
33 минуты
Тот случай, когда решил заступиться за кондуктора, а кондуктор в итоге даст на тебя показания.
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