Схватился бы дед за репу, да нету: почему исконно русский корнеплод стал у нас деликатесом

Репка — редкий продукт на столе россиян Источник: Евгения Бикунова / Городские порталы







На волне патриотизма россияне вспомнили о русской репе, которая для обывателя превратилась в экзотику. Цена уже тоже соответствует статусу, а вот найти ее в продаже не так просто, как заморское авокадо или другие диковинные овощи.

Найти репу в петербургских магазинах, если задаться целью, нетрудно. Но цена у нее будет вовсе не русская народная, да и как ее готовить и с чем есть, мало кто знает. Так что и популярностью фольклорный корнеплод не пользуется.

Сама по себе репа — едва ли не старейший продукт, который кормил европейцев на протяжении веков. Основным продуктом питания он был и в средневековой Франции, и в России в «докартофельную эпоху», то есть до 19-го века. Столь долгое культивирование привело к появлению самых разнообразных и порой очень непохожих ее разновидностей. Так что если в магазине нет доморощенной репы, спросите экзотический турнепс или брюкву. С ботанической точки зрения это одно и то же, хотя «наши» сорта, как правило, желтые, а «их» — красноватые.

Как ни странно, и турнепс, и репа — ближайшие родственники салатной формы пекинской капусты. Они все — вместе, например, с горчицей, брюквой и рапсом — относятся к роду капуста семейства капустных. Как и десятки других разновидностей капусты.

Поскольку со времен захвата овощных полей картофелем и радикального изменения вкусов наших соотечественников репа практически не выращивается в России в товарных объемах, бóльшая часть и ее, и турнепса, и брюквы, и всех-всех-всех приезжает в наши магазины из-за границы. Отсюда и резкая сезонность в ценообразовании, и привязка к доллару.

Самую дешевую репу, которую удалось найти посреди декабря в Петербурге, продают по 80 рублей за кило в «Перекрестке». Судя по описанию в магазине, конкретно эта партия все же российского производства. А вот в «О'КЕЕ» (120 рублей за кг), в «Ашане» (130) и во «Вкусвилле» (117) страна происхождения не указывается, и с высокой вероятностью это все же импорт.

В Россию основные потоки корнеплодов (включая как репу, так и морковь, турнепс и пр.) идут из Китая. В прошлом году приехало 48 тыс. тонн на общую сумму свыше 21 млн долл., то есть примерно по 0,44 долл. за килограмм. В этом году поставки еще больше, примерно на 10% в тоннах и даже подешевле — около 40 центов за килограмм.

Кроме Китая корнеплоды к нам едут в значительных количествах из Средней Азии, а также из Египта, Израиля и Азербайджана. Традиционный поставщик овощей — Турция — в корнеплодовых баталиях практически не участвует.

Цена репы на рынке Волгограда. В Петербурге она несколько выше Источник: Марина Ульянова / V1.RU







— Репа за год сильно выросла в цене. В прошлом году было очень много посевных площадей и плюс народ на волне патриотизма распробовал этот чудесный овощ и вспомнил, что он действительно исконно русский. Масса рецептов была в интернете. Основные семена у нас сейчас поступают из-за границы, а их в этом году поставили меньше, плюс те, которые поставили, выдали странные результаты. К семенам репы были примешаны семена дешевых редисов. А мы понимаем, что репа и редис — разные овощи. Ну и третий фактор — отсутствие комбайнов на уборку такого корнеплода привело к тому, что у нас очень многие бросили поля, — отметил фермер Аркадий Дудов.

Серьезный отток рабочей силы в сельском хозяйстве также сильно повлиял на работу фермеров и рентабельность выращивания овощей.

— Сельские мужики в большинстве своем уходят на СВО, мигранты не едут на поля: они предпочитают ехать в мегаполисы, работать там таксистами, уборщиками, грузчиками. Там платят больше, — добавил фермер. — Смотрите, ни один блогер не пишет, что работать в поле круто, все пишут про менеджеров, биткоины и всё такое. Все стендаперы смеются над селянами, все сети только и говорят, что нужно потреблять и желательно не работать.

Свежую репу можно приобрести на рынках города Источник: Марина Ульянова / V1.RU







Нет спроса — нет и предложения

В стране мало фермеров занимаются выращиванием репы, потому что ее тяжело потом реализовать: цена поднялась только поздней осенью, когда корнеплод начали продавать со складов, а не с поля.

— В прошлом и этом году, летом и в начале осени, отпускная цена с поля была одинаковая — 15–20 рублей за килограмм. Репа подорожала сейчас, потому что продают со складов уже, и стоит 40–45 рублей за килограмм. Но сейчас ее массово повезли из Узбекистана, и цена может упасть. Выращивать у нас массово невыгодно: нет рынка сбыта, наши не едят ее, едят азиаты. В этом году спрос на зеленую редьку и репу вообще был слабый, но я впервые продавал репу на наш оптовый рынок. И то там берут 5–10 мешков. Видимо, народ посмотрел в интернете, начитался о полезных свойствах и начал проявлять интерес. Фурами по 20 тонн всё идет на Москву и Питер. Я выращиваю по 150 тонн, и всё уходило на Москву. Семенной материал мне ребята из Узбекистана привозят. Стоит отметить, что репа, которую везут к нам из Узбекистана, вся чистая, без земли, отобрана одна в одну и сразу упакована в мешки по 20 килограммов, — рассказал фермер Алексей Гудалин.

Торговые сети тоже подтверждают отсутствие спроса.

— Торговая сеть «Перекресток» в связи с отсутствием спроса временно вывела репу из ассортимента, заменив ее зеленой редькой. Мы рассматриваем возможность возврата данной продукции на полки тех супермаркетов, где продукт будет пользоваться спросом, — ответили в пресс-службе X5 Group.

Правда, так грустно не везде. В Петербурге репа есть хоть и не во всех магазинах X5, но все же присутствует. Если заказывать с доставкой, к примеру, на севере города, интернет-магазин «Перекрестка» высказывает готовность и указывает, что «Товара много».

Большой выбор свежих фруктов и овощей на рынках Источник: Евгений Вдовин / 161.RU







Спасение — в руках фермеров?

Чтобы обеспечить города привычными свежими овощами, села нужно сделать привлекательными для жизни — наладить инфраструктуру, а также обеспечить людям комфортное проживание и условия для работы.

— Объективно мы наблюдаем идеальный шторм — инфляция, категорическая нехватка людей в сельском хозяйстве, и работать в этой сфере всё тяжелее. А если эта сфера обезлюдеет, то города кормить будет некому. Да, у нас есть агрохолдинги, но и малые фермеры нужны. Невозможно агрохолдингами всё заменить. В свое время всё заменили колхозами, но от перебоев с продовольствием это не спасло. Мантра о том, что нам больше 1,5% работающих людей в селах и не надо, мы сейчас займемся автоматизацией, тоже не работает — автоматизировать и механизировать процессы некому. Я понимаю, что мы это переживем, — пояснил политолог Александр Сайгин.

Улучшение ситуации в сельском хозяйстве страны возможно, по его словам, через три года.

— Кто-то завезет технологию, кто-то создаст инфраструктуру для того, чтобы людям было интересно проживать в селе, а не уезжать в город. Фермерам надо думать об инфраструктуре, социалке, самостоятельно вкладываться. При хороших условиях люди поедут в село. Некоторые выбирали дауншифтинг, но когда ты приезжаешь, а там нет света или воды, то смысл в этом селе жить? Широкополосный доступ в интернет тоже не везде обеспечен, — разъяснил политолог.

Экзотика и в прошлом, и сейчас

До середины XIX века и появления картошки репа была основным продуктом в рационе населения Руси, но не везде.

— Сомневаюсь, что на территории СССР репа вообще была распространена. Я не встречала ее ни в рецептах, ни в рассказах, ни в воспоминаниях. Более того, никто из моих знакомых про репу вообще не знает. В моем самарском детстве мама покупала мне репку, когда мы приходили на базар, я ее грызла, пока мама покупала другие продукты. Но мы ее не готовили. И здесь репу в продаже стала встречать только в последние годы.

Интерес к ней может у нас возникнуть благодаря тому, что появился интерес к русской кухне. А репа — это достаточно удобный в приготовлении корнеплод, гораздо удобнее, чем картошка. Не зря говорят, что нет ничего проще пареной репы, — поведала кулинарный краевед, автор книги «Васаби к шашлыку» Анна Степнова.

Рестораны предлагают разнообразие блюд практически на любой вкус Источник: Артем Устюжанин / E1.RU







Замена иностранному батату?

Несмотря на увеличившийся спрос, на волне интереса к исконно русским блюдам многие еще только знакомятся с корнеплодом по рецептам из интернета. В заведениях городов найти блюда с репой пока невозможно, они мало где представлены.

— У нас действительно не хватает заведений с русской кухней. Но даже в заведениях русской кухни с ней мало работают, и я очень редко где ее встречаю. Это же сезонный продукт, и пока массово к ней не пришли. На данный момент гости ее пробуют как экзотику, и поэтому появляется интерес. Я так думаю, что если тенденция спроса на репу останется, то мы ее будем видеть в магазинах вместо батата. Основным продуктом она вряд ли станет, — признался шеф-повар волгоградского ресторана Андрей Садчиков.

В заведениях чаще всего репу можно встретить в виде гарнира «пюре из моркови и репы».

— Для знакомства с этим корнеплодом я бы рекомендовал не использовать чистую репу. Скоро у нас Рождество, и многие будут готовить утку или гуся с яблоками. Для начала можно попробовать добавить к яблокам репу. Если продукт зашел, можно попробовать нафаршировать чистой репой. Она пропитается утиным жиром, и будет вкусно. Для знакомства это будет идеально, — дополнил шеф-повар.

Напоследок — рецепт блюда из репы, которое автор лично попробовала приготовить. Можно использовать как гарнир или самостоятельное блюдо. Репа дает приятную остроту и необычный вкус, а тыква дополняет слегка сладким привкусом.

Ингредиенты:

репа — 2 шт. среднего размера;

картофель — 4–5 шт. среднего размера;

морковь — 1 шт.;

тыква — около 500 г в очищенном виде;

репчатый лук — 1 шт. (крупная);

болгарский перец — 2–3 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

специи и зелень — по вкусу.