В кино — новогодняя комедия с Гошей Куценко и Анной Михалковой

12 декабря в прокат выходит комедия Ольги Френкель «Совсем ошалели». По сюжету герои Анны Михалковой и Гоши Куценко, Ольга и Федор, после долгого брака находятся в процессе развода. За это время они друг другу окончательно осточертели. У обоих есть новые молодые пассии: Ольга встречается с бывшим хоккеистом Кириллом (Владимир Яглыч, «Мы из Будущего 2»). Федор планирует создать новую семью с любительницей икебан Мариночкой («Чебурашка», «Открытый брак»). Благодаря невероятному стечению обстоятельств обе пары едут на один и тот же горнолыжный курорт — и 31 декабря случайно оказываются под одной крышей. Чтобы не допускать скандала, Ольга и Федор договариваются сохранить от своих нынешних партнеров в секрете свое давнее знакомство.
Режиссер Ольга Френкель ранее работала над сериалами «Инсомния», «Деффчонки» и «СидЯдома». Саундтрек к картине написал Леонид Агутин.
Новый фильм снимали на сочинских курортах с января по апрель 2024 года. По словам Гоши Куценко, ему пришлось нелегко: в горах у актера скакало давление, ему не хватало кислорода и он не мог спать, а на подъемниках его периодически укачивало. А один раз съемочные вагончики лавина засыпала снегом по самые крыши.
16+