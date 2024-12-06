В кино — новогодняя комедия с Гошей Куценко и Анной Михалковой

12 декабря в прокат выходит комедия Ольги Френкель «Совсем ошалели». По сюжету герои Анны Михалковой и Гоши Куценко, Ольга и Федор, после долгого брака находятся в процессе развода. За это время они друг другу окончательно осточертели. У обоих есть новые молодые пассии: Ольга встречается с бывшим хоккеистом Кириллом (Владимир Яглыч, «Мы из Будущего 2»). Федор планирует создать новую семью с любительницей икебан Мариночкой («Чебурашка», «Открытый брак»). Благодаря невероятному стечению обстоятельств обе пары едут на один и тот же горнолыжный курорт — и 31 декабря случайно оказываются под одной крышей. Чтобы не допускать скандала, Ольга и Федор договариваются сохранить от своих нынешних партнеров в секрете свое давнее знакомство.