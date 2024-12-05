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Происшествия Беспилотники атаковали три региона. Итог — много сгоревших машин

Беспилотники атаковали три региона. Итог — много сгоревших машин

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7 комментариев

За ночь 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 16 беспилотных летательных аппаратов в трёх регионах: 14 над Брянской областью и по одному над Белгородской и Курской областями, отчитывается Минобороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в 4:20 сообщал об уничтожении девяти БПЛА. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 2:46 написал об атаке на три населённых пункта. В Шебекино дрон сбросил несколько взрывных устройств во дворе многоквартирного дома. Три легковых автомобиля и одна «Газель» полностью уничтожены огнём, в доме выбиты несколько окон и повреждён лестничный пролет. Ещё несколько машин сгорели или были повреждены в посёлке Политотдельский Белгородского района и селе Грузское Борисовского района. За ночь в 19 населенных пунктах произошло аварийное отключение электричества. По предварительным данным, люди не пострадали.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем канале просто предупреждал об опасности БПЛА.

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Комментарии
7
266097915
1 час
Взрослые дяди может закончат уже всё это. Надоело. Теперь каждый лень беспилотники считаем
Заливщик голосовых планок
1 час
Это чтож за беспелотники такие пошли, что обломками одного сразу три населенных пункта повредило??!
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