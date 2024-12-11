Народная артистка Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни

Советская и российская актриса театра и кино народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Об этом 11 декабря сообщил ТАСС источник в окружении актрисы.

По информации СМИ, у Максимовой была пневмония и проблемы с сердцем. Ей несколько раз вызывали скорую и пытались помочь.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Снималась в экранизации романа Федора Достоевского «Идиот» (режиссер Иван Пырьев, 1958), драме «Вдовы» (режиссер Сергей Микаэлян, 1976), фильмах «Кабала святош» (1988), «Тартюф» (1989) и сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований 2» (2007). С 1956 года работала в Московском художественном театре имени Чехова (с 1932 года — Московский Художественный академический театр СССР имени М. Горького; Максимова ушла в МХТ имени Чехова в 1987 году при разделе театра на два коллектива). Одной из ее последних работ на сцене была роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».

Была удостоена звания народной артистки РСФСР 26 февраля 1990 за большие заслуги в развитии советского театрального искусства. Обладатель ордена Дружбы, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени и ордена Александра Невского.