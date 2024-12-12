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Общество Главную ёлку страны привезли к Кремлю в «коробке»

Главную ёлку страны привезли к Кремлю в «коробке»

833
3 комментария

Главная ёлка страны приехала на Соборную площадь Кремля. 30-метровое дерево привезли вечером 11 декабря в столицу из Можайского городского округа Московской области. Процесс доставки показала в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

Источник:

«Специальный автопоезд, который вёз елку в Кремль, сопроводили сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность её новогоднего путешествия», — отмечается в сообщении.

Ёлку везли в разукрашенном прицепе фуры, теперь её установят и нарядят.

В Петербурге на Дворцовой площади установят ель высотой 25 метров из Выборгского района Ленобласти. 20 декабря на ней планируют зажечь праздничные огни.

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Комментарии
3
Гость
21 минута
"Специальный автопоезд, который вёз елку в Кремль, сопроводили сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность её новогоднего путешествия», — отмечается в сообщении.Ёлку везли в разукрашенном прицепе фуры, теперь её установят и нарядят." - как интересно замаскирован бункер для вывоза кой-кого. Затейники!
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