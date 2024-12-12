Главную ёлку страны привезли к Кремлю в «коробке»

Главная ёлка страны приехала на Соборную площадь Кремля. 30-метровое дерево привезли вечером 11 декабря в столицу из Можайского городского округа Московской области. Процесс доставки показала в своем канале представитель МВД Ирина Волк.

«Специальный автопоезд, который вёз елку в Кремль, сопроводили сотрудники Госавтоинспекции, обеспечив безопасность её новогоднего путешествия», — отмечается в сообщении.

Ёлку везли в разукрашенном прицепе фуры, теперь её установят и нарядят.

В Петербурге на Дворцовой площади установят ель высотой 25 метров из Выборгского района Ленобласти. 20 декабря на ней планируют зажечь праздничные огни.