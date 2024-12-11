Аэропорт Сочи закрыли для обеспечения безопасности полетов

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 среды, 11 декабря, были временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», говорится в сообщении.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Крым и Севастополь.
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