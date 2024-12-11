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Происшествия Аэропорт Сочи закрыли для обеспечения безопасности полетов

Аэропорт Сочи закрыли для обеспечения безопасности полетов

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1 комментарий

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 среды, 11 декабря, были временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Крым и Севастополь.

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Аэропорт Сочи Росавиация Меры безопасности
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Комментарии
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Ганс-Дитрих Геншер
11 минут
Идет мощная атака БПЛА на Крым и Севастополь Из-за атаки БПЛА в аэропорту Сочи введен план Ковер.
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