Аэропорт Сочи закрыли для обеспечения безопасности полетов

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 среды, 11 декабря, были временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Об этом сообщил телеграм-канал «Представитель Росавиации».

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось об атаке беспилотников на Крым и Севастополь.