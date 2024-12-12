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Происшествия Одиннадцатилетняя девочка выжила в Средиземном море после трехдневного шторма

Одиннадцатилетняя девочка выжила в Средиземном море после трехдневного шторма

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4 комментария

11-летнюю девочку спасли после того, как она провела три дня в Средиземном море, цепляясь за надувные камеры во время шторма. Об этом 11 декабря сообщает BBC.

Спасатели из неправительственной организации Compass Collective направлялись к другому месту ЧС, когда услышали ее крики о помощи и вытащили ребенка из воды.

Юная беженка из Сьерра-Леоне рассказала, что отправилась с еще 44 людьми из Сфакса в Тунисе. Их лодка затонула во время шторма. Все остальные мигранты считаются погибшими.

Металлическая лодка, на которой находились мигранты, затонула за считанные секунды из-за сильного шторма с волнами высотой 3,5 метра. Девочка и еще двое человек некоторое время находились вместе в воде, но затем потеряли связь. На девочке был надет простой спасательный жилет и две автомобильные камеры вокруг талии.

Спасатели передали ее итальянским властям на острове Лампедуза, где она спустя время восстановилась, смогла ходить и говорить.

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Средиземное море Мигранты Девочка Беженцы Спасение из воды
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Комментарии
4
VKuser279092
29 минут
А зачем в Италии "девочка из Буркина-Фасо"? Назад в Африку отправить.
Гость
38 минут
Как еще акулы-то не сожрали...
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