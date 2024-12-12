«Я буду вести прямой диалог с людьми»: Хинштейн рассказал о планах по работе в Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет вести «прямой диалог» с местными жителями. По его мнению, коммуникация с курянами в последнее время практически отсутствовала. Об этом в частности и о своих рабочих планах в регионе в целом Хинштейн рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Я буду вести прямой диалог с людьми самыми разными способами: как онлайн, так и офлайн. Но более привычный, конечно, — соцсети, которые веду и читаю сам», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора региона. Он подчеркнул, что получает огромное количество обращений от курян, «счет идет на многие тысячи».

Александр Хинштейн считает, что каждый обратившийся должен получить разъяснение, «а самое главное — помощь». Новый глава региона отметил, что старается выезжать в районы без предупреждения, «чтобы никто из чиновников не успел подготовиться». Хинштейн отметил, что местным жителям не хватает человеческого общения. По мнению политика, ранее у региональных властей почти не было коммуникации с курянами. Александр Хинштейн анонсировал проведение прямой линии на этой неделе.

Врио губернатора заявил, что собирается «добиться увеличения объема поддержки региона».

«Я очень рассчитываю на поддержку и совместную работу, а никак не на сопротивление. Потому что я пришел в регион помогать решать проблемы, а не заниматься удовлетворением коррупционных интересов», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он противодействия со стороны политических элит региона.

5 декабря стало известно о том, что президент России Владимир Путин на пост главы Курской области назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. 11 декабря Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна. О том, что думают сами куряне о смене губернатора, читайте в материале «Фонтанки».