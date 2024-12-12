Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

3 м/c,

с-з.

 760мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Производители мебели ждут кризиса
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Промышленный Петербург
Как срубить елку
А что с репой?
Рейтинги "Фонтанки"
Политика «Я буду вести прямой диалог с людьми»: Хинштейн рассказал о планах по работе в Курской области

«Я буду вести прямой диалог с людьми»: Хинштейн рассказал о планах по работе в Курской области

1 239
10 комментариев

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что будет вести «прямой диалог» с местными жителями. По его мнению, коммуникация с курянами в последнее время практически отсутствовала. Об этом в частности и о своих рабочих планах в регионе в целом Хинштейн рассказал в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Я буду вести прямой диалог с людьми самыми разными способами: как онлайн, так и офлайн. Но более привычный, конечно, — соцсети, которые веду и читаю сам», — сказал временно исполняющий обязанности губернатора региона. Он подчеркнул, что получает огромное количество обращений от курян, «счет идет на многие тысячи».

Александр Хинштейн считает, что каждый обратившийся должен получить разъяснение, «а самое главное — помощь». Новый глава региона отметил, что старается выезжать в районы без предупреждения, «чтобы никто из чиновников не успел подготовиться». Хинштейн отметил, что местным жителям не хватает человеческого общения. По мнению политика, ранее у региональных властей почти не было коммуникации с курянами. Александр Хинштейн анонсировал проведение прямой линии на этой неделе.

Врио губернатора заявил, что собирается «добиться увеличения объема поддержки региона».

«Я очень рассчитываю на поддержку и совместную работу, а никак не на сопротивление. Потому что я пришел в регион помогать решать проблемы, а не заниматься удовлетворением коррупционных интересов», — сказал Хинштейн, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он противодействия со стороны политических элит региона.

5 декабря стало известно о том, что президент России Владимир Путин на пост главы Курской области назначил депутата и главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. 11 декабря Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Хинштейна. О том, что думают сами куряне о смене губернатора, читайте в материале «Фонтанки».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY19
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
В_Ф
1 час
Вот неугомонный. Всё пытается сделать вид. Дали пинка - так сиди тихо не буди лихо:))
BobCat2
1 час
Очередной "мальчик с презентацией"... Прямой диалог с миллионом человек вести невозможно, особенно когда сам не знаешь что им надо и опыта "на земле" не имеешь.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
ТОП 5
Новости компаний
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35