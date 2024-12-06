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Общество «Ждем перемен». Что жители Курской области думают о смене губернатора в регионе

«Ждем перемен». Что жители Курской области думают о смене губернатора в регионе

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18 комментариев
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Накануне губернатор Курской области Алексей Смирнов ушел в отставку по собственному желанию, а на его место пришел временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн, депутат и глава комитета Госдумы по информационной политике. «Фонтанка» связалась с жителями Курской области, чтобы узнать, как они восприняли новость о смене губернатора.

Что куряне думают о работе Смирнова и Хинштейне

Часть собеседников «Фонтанки» отказалась комментировать изменения в руководстве региона, так как люди не знали, что сказать. Многие не хотели продолжать разговор, объясняя это своей аполитичностью. Тем не менее нашлись и те, кто согласился высказаться.

«Я сама вчера только прочитала новости, была в шоке. Непонятно, от чего его (Смирнова. — Прим. ред.) сменили так резко? Он нас устраивал, и сертификаты начали давать. Он неплохой был. Ко всем ездил и со всеми разговаривал. Да и уже как свой стал», — отмечает жительница Малой Локни.

Вторая собеседница из того же села подтверждает, что многие ее знакомые привыкли к уже бывшему губернатору Курской области. По ее мнению, люди видели попытки со стороны Смирнова помочь: экс-глава региона обещал восстановить разрушенные дома, выдавал сертификаты на жилье, обеспечивал единовременными выплатами в 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

Так, некоторые собеседники считают, что Алексей Смирнов стал «пешкой, которую во всем можно обвинить». Житель Суджи Павел говорит, что сейчас ходят слухи, что экс-губернатора региона подозревают в хищении денег, выделенных на строительство защитных сооружений, но сам в это не верит.

«На Смирнова просто решили свалить все то, что натворил бывший губернатор [Курской области]. Вполне возможно, что уход Смирнова успокоит недовольство некоторых насчет эвакуации в августе и других проблем, которые появились после атак ВСУ. Но тут надо глубже на смену руководства смотреть», — рассуждает собеседник.

В то время как одни защищают экс-главу региона, другие обвиняют его в обещаниях, за которыми не следовали действия.

«За имущество нам ничего не выплатили. Сколько у нас всего там добра осталось? Было предложение дать нам по 825 тысяч, чтобы хоть как-то окупить наше имущество. Смирнов обещал, но по факту — ничего, на законодательном уровне ничего не решили», — указывает житель Замостья Роман, вспоминая в том числе, с какими сложностями сталкивались люди во время эвакуации из приграничья.

При этом собеседник с недоверием относится и к временно исполняющему обязанности главы региона Александру Хинштейну, объясняя это тем, что почти ничего не знает о нем.

«Непонятно, что будет, какие решения он (Хинштейн. — Прим. ред.) будет принимать. Люди в неведении, веры особой нет, но надежда есть всегда», — подчеркивает Роман.

Между тем один из жителей Суджи верит, что Александр Хинштейн, как человек, который специализировался на журналистских расследованиях, поможет жителям Курской области: будет выяснять проблемы региона и оперативно реагировать на жалобы.

«Наверняка будут изменения в жизнях тех, кому пришлось эвакуироваться. Хинштейн будет ездить по ПВР, общаться с людьми, реагировать на их жалобы — он это умеет. <…> Я думаю, смена губернатора — хорошие новости именно для населения региона. Будут большие перемены по застарелым вопросам. Ждем перемен», — говорит суджанин.

Источник:

Чего ожидают жители региона от смены губернатора

Несмотря на отличающиеся друг от друга мнения о проделанной работе Смирнова и предстоящей деятельности Хинштейна, каждый из собеседников надеется на то, что изменения в руководстве пойдут на пользу Курской области и ее жителям.

«Нам же компенсацию еще обещают. Наши депутаты суджанские добиваются, чтобы нам еще 825 тысяч рублей выплатили — добили бы до миллиона. Хочется верить, что новый губернатор поспособствует выплатам», — делится жительница Малой Локни.

Помимо этого, люди продолжают ждать сертификаты на жилье, потому что жизнь на съемной квартире обходится дорого, а в ПВР неудобно. «С домом все равно не сравнишь», — объясняет суджанин.

«Скорее бы нам дали эти сертификаты. Мы с детьми на съемной квартире, туда-сюда ходят покупатели [квартиры]. Уже придется, наверное, другое жилье искать. Тут до слез дело. Кошмар-кошмар, — жалуется одна из собеседниц. — Будем надеяться, что новое руководство пооперативнее будет».

Кроме того, эвакуировавшиеся не забывают и о тех, кто остался в приграничье. Они надеются на то, что мирных жителей в ближайшее время вывезут из зоны боевых действий в Суджанском районе.

«Конечно, будем надеяться, что все-таки не просто так сменили главу области, что к улучшениям каким-то все придет. Мы ж не знаем всех закулисных дел и что там происходит. У них, может, своя какая-то суета», — заключает житель Замостья.

Напомним, в августе мы говорили с некоторыми из собеседников, в буквальном смысле по горячим следам. Они делились деталями экстренной эвакуации и рассказывали, как привыкают к новым условиям жизни. В ноябре эвакуировавшиеся жители Курской области рассказывали о проблемах с жильем и работой на новом месте.

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Комментарии
18
Resident_Ev1l
43 минуты
Сертификат на жилье то они получат, вот кто за него жилье даст... Аналог туалетной бумаги будет
В д. Гадюкино - дожди.
55 минут
Ждите.
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